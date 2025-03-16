Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçe merkezinde, evsel nitelikli atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi için ana kanalizasyon kollektör hattı döşeme çalışmasına başladı. Beton borular, Büyükşehir'in bünyesindeki beton boru fabrikasında üretiliyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımları ile dirençli bir kent inşa etmek için adımlar atmaya devam ediyor.



Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Gölmarmara’da da önemli bir yatırım hayata geçirildi. Gölmarmara merkezde evsel nitelikli atık suları, atık su arıtma tesisine taşıyan ve ekonomik ömrünü tamamlayan ana kanalizasyon kollektör hattının yenilenmesi için çalışmalara başlandı.

5 milyon 379 bin TL yatırım ile yapılan 800 metrelik hat döşeme çalışmanın tamamlanması ile birlikte Gölmarmara ilçe merkezinde evsel nitelikli atık su sorunu ortadan kaldırılacak. Çalışmaları, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan, Bakım Onarım Şube Müdürü Cem Güler, İlçe Şefi Lütfi Ersöz de yerinde inceledi.

Gölmarmara’daki hat döşeme çalışmasında kullanılan beton borular, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Salihli’deki fabrikasında üretiliyor. ‘Altyapı Seferberliği’ kapsamında üretimin iki katına çıkarıldığı beton parke, bordür ve boru üretim fabrikasında üretilen malzemeler ile kentin altyapı ihtiyaçları karşılanıyor.

Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, hat döşeme çalışması ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gölmarmara’nın evsel atık suyunu taşıyan, Kayapınar’dan atık su arıtma tesisine kadar giden kollektör hattının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle Büyükşehir ekipleri tarafından altyapı çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e ve MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı’ya, çalışanlarına teşekkürleri sunduklarını söyledi.

Gölmarmara Küçük Sanayi Sitesi Yöneticisi Ertan Ergünal, altyapı çalışmasının ilçeler için çok önemli olduğunu ifade ederek, yapılan işlemlerin hem sanayi, hem de Gölmarmara için önemli olduğunu belirtikren, Salihli’de üretim yapan beton boru ve kilit parke fabrikasının sorumlusu Hüseyin Tosun ise, Kanalizasyon Dairesi’nin yaptığı çalışmalarda kullandığı beton boruları tamamen tesislerinde kendi imkanlarıya ürettiklerini ve altyapı seferberliği dolayısıyla üretimlerini iki katına çıkardıklarını söyledi.