KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, yeni sahnesinin açılışını 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde anlamlı bir etkinlikle gerçekleştirdi. Açılışta, Rus edebiyatının önemli isimlerinden Nikolay Gogol'un ünlü eseri 'Bir Delinin Hatıra Defteri'nin uyarlaması sahnelendi.

SEYİRCİDEN TAM NOT ALDI

Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü hocası Onur Serimer yönetiminde hazırlanan oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sahne performansı ve atmosferiyle dikkat çeken oyun, açılış gecesine katılan sanatseverlerden tam not aldı.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Hülür de oyunu izleyenler arasında yer aldı. Celal Hülür oyun sonunda yaptığı kısa konuşmada tiyatronun önemine vurgu yaparak oyunun sahnelenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

YOĞUN EMEK HARCANDI

Oyunun müzik direktörlüğünü Sanat Akademisi Müzik Bölümü hocalarından Irmak Şahin üstlenirken, yönetmen yardımcılığı görevini Tunç Toker yürüttü. Işık ve ses tasarımı Murat Şahin tarafından hazırlanırken, kostüm, aksesuar uygulamaları ve makyaj ise Nilüfer Eriş, Derya Özçelik Kara, Nevin Değirmenci ve Ebru Aygün tarafından gerçekleştirildi.

HER CUMA SAAT 20.00'DA

Oyun her Cuma saat 20.00'da İzmit Belediyesi Sanat Akademisi sahnesinde seyircilerle buluşacak. Sanat Akademisi'nin bu yeni sahnesi, modern yapısı ve teknik donanımıyla İzmitli sanatçılar ve tiyatro tutkunları için yeni bir çekim merkezi olacak.