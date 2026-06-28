Kocaeli Büyükşehir Çocuk Orkestrası ve Çocuk Korosu, Sanat Galerisi'ndeki konserde muhteşem uyumu ile kendine hayran bıraktı. Klasik eserler profesyonel düzeydeki performansla icra edilirken, ortaya çıkan başarı ayakta alkışlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu ve Çocuk Orkestrası, verdikleri ilk konserlerinde gelecekte ülkenin parlayan yıldızı olacaklarını kanıtladı.

Muhteşem uyum içinde klasik müziğin en güzel eserlerini seslendiren çocuklar, profesyonel düzeydeki performansları ile ayakta alkışlandı. İzmit Millet Bahçesi'nde (Fuar Park) bulunan Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen konserde Çocuk Korosu'nu Oğuz Yaşar Özzeren, Çocuk Orkestrası'nı ise Zeynep Sarıtaş yönetti. Bir yıl önce kurulan ve konservatuvar öğrencilerinden oluşan Çocuk Orkestrası'nda 18, Çocuk Korosu'nda ise 38 kişi yer alıyor.

Konseri öğrenci velilerinin yanı sıra; Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Kültür Sanat Konservatuvar Şube Müdürü Adil Yıldırım ve konservatuvar eğitmenleri beğeniyle izledi. Konserin sunuculuğunu konservatuvar öğrencilerinden Ayşenaz Sarpken ve Mira Aksoy yaptı. Minik sunucular zarafetleri ve başarılı anonslarıyla göz doldurdu. Ayşenaz ve Mira konukları selamlama konuşmasının ardından sahneye Çocuk Korosu şefi Oğuz Yaşar Özzeren ile Çocuk Orkestrası Şefi Zeynep Sarıtaş'ı davet etti.

ÇOK BÜYÜK ÖZVERİ VE ÇALIŞMA ÜRÜNÜ

Çok mutlu olduklarını ve Kocaeli'de bir ilki gerçekleştirdiklerini anlatan Sarıtaş, 'Bir yıldır çalışıyoruz. Arkada çok büyük bir özveri ve çalışma var. Bu emek için de teşekkürlerimiz var. Öncelikle; velilerimize çok teşekkür ediyoruz. Her hafta bize çocuklarımızı getirdiler ve çok destek oldular. Ardından tabii ki hep yanımızda olan Daire Başkanımıza, Müdürümüze, konservatuvar sorumlumuza ve tüm müdürlükteki arkadaşlarımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Bu destekler bizi bugüne getirdi' dedi.

Konuşmanın ardından ilk olarak Çocuk Orkestrası tarafından hazırlanan düet ve topluluk performansları sahnelendi. Bu bölümde Greensleeves - Geleneksel Halk Şarkısı ile keman, Karayip Korsanları ile Fly Me To The Moon şarkılarında keman ve çello düetleri gerçekleştirildi. Ayrıca; Seranade - Schubert - Flüt ve Klarinet Düet, Tuna Dalgaları - Romen Halk Ezgisi - İki Keman ve Piyano Eşliği, Over The Rainbow - Film Müziği - Flüt ve İki Klarinet performansları sunuldu.