Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde çocukların bisikletle okula güvenli şekilde gitmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen “Güvenli Okul Yolları Projesi” Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. 635 kilometre ile Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehirde 17 okul ve 5 Bilgehane'de uygulanan proje sayesinde öğrenciler, motorize zabıtaların eşliğinde okullarına güvenle gidiyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Dünyada trafiği çözmenin tek yolu, toplu ulaşımı ve bisiklet kullanımını artırmak. Bu manada Konya Büyükşehir Belediyesi olarak öncü ve önder olmaya gayret ediyoruz” dedi.KONYA (İGFA) - Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olan Konya’da hayata geçirilen “Güvenli Okul Yolları Projesi” ile öğrenciler motorize zabıtaların eşliğinde okula bisikletleriyle gidiyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çok sayıda proje yürüttüklerini söyledi.

Şehirde bugüne kadar yapılan yatırımları anlatan Başkan Altay, “Bisikletin şehirde toplu ulaşım olarak kullanılması için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Bisiklet Master Planımız kapsamında, bisiklet tramvayımız, belediye otoparklarında bisiklet alanlarımız, otobüs arkalarında bisiklet taşıma aparatlarımız, bisikletli yaya köprülerimizle bisikletin aktif kullanmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

“ÖNCÜ VE ÖNDER OLMAYA GAYRET EDİYORUZ”

Başkan Altay, okullarda uyguladıkları Güvenli Okul Yolları projesine ilişkin de şunları kaydetti:

“Öğrencilerimizin okula bisikletle gelmeleri için pilot bir uygulamaya başladık. 17 okul ve 5 Bilgehane'de çocuklarımıza önce bisikletin güvenli kullanımıyla ilgili ciddi bir eğitim verdik. Güvenlik aparatlarının kullanımı ve trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmeden sonra öğrencilerimizin zabıta ve güvenlik birimlerimizin eşliğinde evlerinden konvoy halinde alınarak okula gitmeleri sağlanıyor. Burada amaç çocuklarımızın, şehirde bisiklet kullanımını artırmak ama aynı zamanda güvenli şekilde okula ulaşımlarını sağlamak. Burada en önemli görev aslında araç sürücülerine düşüyor. Bisikletlilere ve yayalara daha fazla saygılı olmamız lazım. İnşallah yaptığımız bu tür uygulamalar, Konya'da bisikletin çok daha kullanılır hale gelmesini sağlayacak.”

Şehir içi trafik yoğunluğunun önemli sorunların başında geldiğine işaret eden Başkan Altay, “Tüm büyük şehirlerde, dünyada, trafiği çözmenin tek yolu, toplu ulaşımı ve bisiklet kullanımını artırmak. Bu manada Konya Büyükşehir Belediyesi olarak öncü ve önder olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da bu tür uygulamalarımıza devam edeceğiz” dedi.

BİSİKLET ŞEHRİ KONYA

Her yaştan bisiklet kullanıcısının olduğu Konya, geçmişten gelen bisiklete binme kültürü ve coğrafi özelliklerinin elverişliliğiyle dikkati çekiyor.

Alternatif ulaşım aracı için Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 635 kilometreye ulaşan bisiklet yolu ile kullanımın yoğun olduğu noktalarda yapılan bisiklet parkları tasarım ve estetiğiyle ön plana çıkıyor.

Bisikletli trafiğinin tespit edilmesi amacıyla uygulamaya alınan ve radar görüntüsünü andıran Bisiklet Sayacı da hareketliliği veriye dönüştürülerek planlanan yatırımların şekillendirilmesine katkı sunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, bisiklet yolu güzergahlarını, park yerlerini ve tamir noktalarını gösteren Akıllı Bisiklet Uygulama Sistemi de sürücülere kolaylık sağlıyor.

Uluslararası yarışların gerçekleştirildiği Türkiye’nin ilk olimpik veledromuna sahip şehirdeki bisiklet tramvayı da hizmete alındığından bu yana, günde yüzlerce bisikletli yolcusunu taşımaya devam ediyor.

Bisikletliler için üst geçitlerin bulunduğu şehirde hayata geçirilen uygulamalarla bisiklet kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor.