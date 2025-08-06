Kocaeli'de İzmit Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla ağır vasıta şoförü alımında 102 adayı uygulamalı sınavla değerlendirerek liyakat esaslı bir süreç yürüttüKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü İstihdam Birimi, belediye bünyesindeki müdürlüklerde görevlendirilmek üzere Ağır Vasıta Şoförü alımında liyakati esas alan bir süreci hayata geçirdi.

24 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan Ağır Vasıta Şoförü ilanına yapılan başvurular arasından, ehliyet, SRC ve psikoteknik belgeleri tam olan adaylar değerlendirmeye alındı. Bu kapsamda, 10 Temmuz, 18 Temmuz, 21 Temmuz ve 1 Ağustos 2025 tarihlerinde dört ayrı oturumla toplam 102 aday, uygulamalı sınava tabi tutuldu.

SADECE BELGE DEĞİL YETKİNLİK ODAKLI

Gerçekleştirilen uygulama sınavı, İzmit Belediyesinin hizmet kalitesini yükseltme ve nitelikli personel istihdam etme hedefinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Uygulama sınavı sistemi sayesinde şoför alımlarında liyakat ön planda tutulurken, vatandaşlara sunulacak ulaşım hizmetlerinde de kalite standartlarının artırılması amaçlanıyor. İzmit Belediyesi tarafından sadece belgeleri değil, aynı zamanda sahadaki yetkinliği de esas alan bu değerlendirme modeliyle daha donanımlı ve güvenli hizmetler sunmaya devam edileceği vurgulandı.