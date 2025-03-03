Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iftar saatinde otobüs ve tramvayda seyahat halinde olan vatandaşlara kumanya dağıtımı yaparak kalplere dokunuyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın ilk gününden itibaren dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyor.

İftar saatine yolda olan vatandaşlar, UlaşımPark ekiplerinin dağıttığı iftariyelikler ile oruçlarını açmanın hazzını yaşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan’da da çeşitli etkinliklerle vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir iştiraki UlaşımPark, Ramazan ayında trafikte olan ve iftar saatine yetişemeyen vatandaşlara iftarlık dağıtarak dayanışma örneği sergiliyor. İftar saatinde yolda olanlar için yapılan ikram, Kocaelililer tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

İftara yolda yakalananların yardımına Büyükşehir koşuyor. 11 ayın sultanı Ramazan’da yine kalplere dokunan Büyükşehir ekipleri, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da vatandaşları unutmuyor. Büyükşehir iştiraklerinden UlaşımPark, iftar saatinde seyahat halinde olan yolcularına iftariyelikler hazırlatarak, yolculara ikram ediyor.

İftariyelikler tramvay durakları ile yolculuk süresi uzun olan 200, 250, 280, 435, 435MR, 700, 750 ve 755 numaralı otobüs hatlarında dağıtılıyor. Ramazan ayı boyunca sürecek uygulama vatandaşlardan tam not aldı. UlaşımPark ekipleri, dağıtımları Ramazan boyunca, iftar saatinde sürdürmeye devam edecek.