Bu yıl 21’incisi düzenlenen, Mart 2025’e kadar devam edecek Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST® LEGO® League Challenge turnuvaları başladı. Bugüne kadar 80 ilden yaklaşık 43 bin çocuk ve gencin katıldığı programda, bu senenin teması SUBMERGEDSM ile okyanus keşiflerine yönelik yenilikçi ve etkili çözümler üretilecek.İZMİR (İGFA) - Dünyanın en büyük gençlik ve çocuk organizasyonları arasında yer alan Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Challenge turnuvaları bu yıl 15 Şubat - 16 Mart 2025 tarihleri arasında farklı şehirlerde düzenlenecek.

17 yerel turnuvanın ardından sezon İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ile işbirliğiyle Fuar İzmir’deki Ulusal Turnuva ile tamamlanacak. 21’inci sezonda Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvalarına 500 takım, yaklaşık 5000 çocuk ve genç katılacak.

Takımlar bu yıl, SUBMERGED teması kapsamında okyanusları keşfeden insanların karşılaştığı sorunları derinlemesine inceleyecek, bu sorunlarla ilgili yenilikçi çözümler geliştirecekler. İnşa edip kodladıkları robotlarıyla, bu kavramları pekiştirmek adına LEGO modellerinden yapılan görevleri tamamlamaya çalışacaklar.

Sorunlara çözüm üretiyorlar

9-16 yaş arası 4-10 kişilik takımlardan oluşan katılımcılar iki alanda değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bir koç liderliğinde, belirlenen tema çerçevesinde karşılaştıkları sorunlara yenilikçi projeler üretiyorlar ve adım adım çözüm önerileri geliştiriyorlar. Aynı zamanda, sezon teması için özel olarak tasarlanan modellerdeki görevleri, kendi kodladıkları ve tasarladıkları robotlarla 2,5 dakikada tamamlamaya çalışıyorlar.

Program her sene büyüyor

Her sene birçok kurumun desteği ile yürütülen programın bu seneki destekçileri arasında Yeditepe Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, Mersin Yenişehir Belediyesi, Eskişehir Atayurt Okulları, ANFAŞ - Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Ankara Çankaya Üniversitesi, Altınordu Belediyesi, Ordu Üniversitesi turnuvalara ev sahipliği yaparak yer alıyor. UNILEVER, HDI Sigorta, DRC, IBM, İncekaralar, ENERJİSA, Smartmessage ise gönüllülük, lojistik, iletişim gibi çeşitli alanlarda turnuvalara destek oluyor.

İzmir yerel turnuvaları tamamlandı

1-2 Mart tarihlerinde Fuar İzmir ev sahipliğinde 2 farklı turnuva gerçekleşti. Cumartesi günü 6 farklı şehirden 36 takım; pazar günü 7 farklı şehirden 35 takım olmak üzere 800’e yakın öğrenci ve öğretmen İzmir’de buluşarak çalışmalarını sergiledi. Her gün 100’ü aşkın gönüllünün desteği ile tamamlanan turnuvalardan 10 takım Ulusal Turnuva’ya katılmaya hak kazandı. Ulusal Turnuva 15-16 Mart tarihlerinde 70 takımının katılımı ile Fuar İzmir ev sahipliğinde yapılacak.