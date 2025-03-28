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Atatürk Mahallesi 19 Mayıs Spor Kompleksi yanındaki yeşil alanda düzenlenen etkinlikte çok sayıda zeytin fidanı dikildi.

Kocaeli Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi işbirliğinde Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, zeytin fidanları toprakla buluşturuldu. KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi, Orman Haftası kapsamında etkinlik düzenleyerek fidanları toprakla buluşturdu. Etkinliğe Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Keler, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram, Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.