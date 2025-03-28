Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin büyük kent parklarına diktiği iki buçuk milyona yakın lale, sümbül ve yazlık çiçekler, kenti baharın renklerine boyayarak adeta çiçek bahçesine çevirdi.BURSA (İGFA) - Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe, cadde, sokak ve kavşakları da adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüdavendigar, Erdem Saker Botanik ve Merinos parkları ile Reşat Oyal Kültürparkı'nı iki buçuk milyon adet lale, sümbül ve yazlık çiçeklerle donattı. Havaların ısınmasıyla birlikte tomurcukları açan çiçekler, mor, sarı, kırmızı ve pembe gibi farklı renklerle baharın gelişini karşılayarak kente estetik bir güzellik kattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın tekrar ‘Yeşil’ kimliğine kavuşması için doğa ve çevre yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi. Bursa’daki büyük kent parklarını 100 bin sümbül soğanı ve 500 bin lale soğanıyla donattıklarını, 2 milyona yakın yazlık çiçek ekiminin de yapılacağını belirten Başkan Bozbey, “Daha yeşil, daha temiz havası olan, yaşanılacak bir Bursa için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Büyük kent parklarında ektiğimiz lale, sümbül ve çiçeklerle halkımıza görsel şölen yaşatıyoruz” dedi.