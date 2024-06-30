Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2024/2 Dönem Uzman Erbaş Temini başvuruları bugün sona eriyor.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024/2 Dönem Uzman Erbaş Temini için başvuru işlemlerini henüz tamamlamamış adayların "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden saat 23.59'a kadar başvurularını yapabileceklerini duyurdu.

Bakanlık, ayrıca MSB mobil uygulamasından da başvuruların takip edilebileceği belirtti.

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https://twitter.com/tcsavunma/status/1807314822897250602

Kaynak: igf