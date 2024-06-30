Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'nın Kurucu Genel Başkanı Oğuz Özat, Pazartesi günü başlayacak mülakatlarla ilgili Şube müdürlerine seslenerek; “Atama bekleyen öğretmenlerin lütfen KPSS puanını ciddiye alın” dedi.ANKARA (İGFA) - Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'nın Kurucu Genel Başkanı Oğuz Özat, Pazartesi günü başlayacak mülakatlarla ilgili konuşarak uyarılarda bulundu.

Oğuz Özat konuya ilişkin açıklamasında, Pazartesi başlayacak mülakatlarla ilgili Şube müdürlerine seslenerek, "Atama bekleyen Öğretmenlerin KPSS puanını ciddiye alın lütfen. Puanları haklarıdır" dedi.

"Tedirgin olabilirler, psikolojik olarak tıkanabilirler, cevap vermeyebilirler. Aylardır psikolojik olarak baskı altındalar, çünkü bu bir yaşam hakkı gibi önemli bir sınav" diyen Özat, açıklamasında, "Bunlar zaten derece yapmış, üst düzey bilişsel puanlar almış Öğretmenlerdir. Bunu göz ardı etmeyin lütfen. Sayın Şube müdürleri lütfen kul hakkına girmeyin. KPSS puanlarına önem lütfen verin. Şube müdürlerinin WhatsApp hatları Telegram grupları var. Lütfen burada birbirilerinize bu telkini yapalım. Eğitim Gücü Sendikası olarak da tüm komisyonlarda, puanlarla ilgili il başkanlarımız takipçi olacak. Bunun yanında mülakat sonrası puanları açıklanacak, haksızlığa uğrama durumu olursa bu öğretmenler +90 (531) 504 83 47 telefonumuzdan arasınlar. WhatsApp hattımızdır. Mesaj yazıp bizi bilgilendirsinler” ifadelerini kullandı.