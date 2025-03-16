Türk Dünyası’na değer katan kişi ve kurumlara verilen Kızıl Elma Ödülleri de sahiplerini buldu. Kızıl Elma Ödülleri, Türk Dünyası’na katkı sağlayan bu önemli isimleri ve kurumları onurlandırarak, başarılarını kutlamak için anlamlı bir fırsat sundu.ANKARA (İGFA) - Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) Kurucusu Murat Doğanay’ın öncülüğünde düzenlenen programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’den beş bakan, eski bakanlardan Kürşat Tüzmen, sanat dünyasından Orhan Gencebay, Sevim Emre ve Yavuz Bingöl, uluslararası diplomasi alanında D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam ile iş dünyası ve devlet erkânından birçok önemli isim katıldı.

ASAD Platformu Genel Başkanı Murat Doğanay, Avrasya Stratejik Araştırmalar ve Düşünce Platformu olarak, küresel sistemin hızla değişen yapısını analiz etmek ve Türkiye’nin küresel vizyonuna katkı sağlamak amacıyla araştırmalar yaptıklarını belirterek, bu çalışmalarla, devlet kurumlarına farklı perspektifler sunarak, Türkiye’nin güçlü bir şekilde büyümesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi. Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla taşıyarak Türk iş dünyasını uluslararası alanda daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Doğanay, "Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Ramazan ayında, Gazze’deki zulme karşı duyduğumuz derin üzüntüyle, insan hakları ve adalet adına sesimizi yükseltiyoruz. Dünya sahnesinde daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hep birlikte, Türkiye’nin bekası ve milletimizin huzuru için dualarımızı eksik etmiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, sizlere teşekkür ediyor, daha güçlü bir Türkiye için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğimizi yinelemek istiyorum” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC olarak, kendi kültürümüz ve milli değerlerimizle, bağımsız bir Türk devleti olarak Doğu Akdeniz’deki yerlerini sağlamlaştırdıklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde güçlü bir şekilde geleceğe yürüdüklerini söyledi. Kıbrıs’ın geleceğinde iki devletli bir çözümü savunduklarını kaydeden Tatar, "Çünkü Türkiye’nin garantörlüğü bizim için çok önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin potansiyeli büyüktür. Turizm, yükseköğrenim, tarım, sanayi ve teknoloji gibi birçok alanda büyük bir gelişim gösteriyoruz. Milletimizin desteğiyle daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Daha sonra Türk Dünyası’na değer katan kişi ve kurumların ödüllendirildiği Kızıl Elma Ödülleri de sahiplerini buldu.

Bu yıl, Mavi Vatan Doktrini’nin sahibi Cihad Yaycı, denizcilik alanındaki vizyoner çalışmaları nedeniyle ödüle layık görülürken, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Burcu Özsoy, bilimsel araştırmalara sağladığı katkılar dolayısıyla ödüllendirildi.

İş dünyasından Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ve Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Çarmıklı, ekonomiye sağladıkları katkılarla ödül alan isimler arasında yer aldı.

Anadolu Holding adına Tugay Kesgin, şirketin uluslararası başarıları nedeniyle ödüle layık görülürken, sanat ve kültür alanındaki çalışmaları ile Orhan Gencebay, Türk müziğine katkılarından dolayı onurlandırıldı.

Ayrıca, Deniz Ülkü Kaynak, Türk dünyasına yönelik çalışmaları ve projeleriyle ödül alırken, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın ise akademik dünyadaki başarılarıyla ödüle layık görüldü.