İzmir'de Karşıyaka Belediyesi, Latife Hanım Anı Evi’nin bahçesindeki kafede bulunan ve yaklaşık 2.000 kitabın yer aldığı Mehmet Atilla Kitaplığı’nı kapatma kararı aldı. Kent A.Ş.’nin talebi doğrultusunda alınan karara, kültür ve eğitim alanında önemli çalışmalara imza atan Recai Şeyhoğlu sert tepki gösterdi.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) -Türkiye genelinde 62 kütüphane ve 14 ‘Rasime Şeyhoğlu Aydınlanma Evi’ açarak kitaba erişimi artırmaya çalışan Recai Şeyhoğlu, Karşıyaka’daki bu gelişmeyi “kitapların gasbedilmesi” olarak nitelendirdi.

“KİTAPLIKLAR KAPATILMAMALI, AÇILMALI”

2016 yılında Karşıyaka Belediyesi’nin desteğiyle açılan kitaplık, yıllardır birçok edebiyatseverin uğrak noktası olduğunu anımsatan Şeyhoğlu, burada düzenlenen söyleşiler ve edebiyat buluşmalarına dikkat çekerek, son olarak 3 Şubat’ta sosyolog-yazar Engin Önen ve eski milletvekili Kemal Anadol’un katıldığı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti. 21 Şubat’ta belediyenin kitaplığı kapatma kararı aldığını belirten Recai Şeyhoğlu, Türkiye’nin dört bir yanında kütüphaneler açarak kitaba erişimi artırmaya çalışırken, Karşıyaka’da yaşanan bu olayın düşündürücü olduğunu söyledi.

Şeyhoğlu, “Aydınlıkçı belediyeler kütüphane açma yarışına girerken, Karşıyaka Belediyesi’nin tam tersi bir uygulamayla kitaplığı yok etmesini umut kırıcı buluyorum” dedi.

Belediyeden kitapların tamamını geri almayı ya da başka bir noktada kütüphanenin yaşatılmasını yönündeki talebine ancak 2 binden fazla kitabın yalnızca 582’sinin kendisine iade edilmek istendiğini söyleyen Şeyhoğlu ve kitapseverler, söz konusu kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Şu ana kadar Karşıyaka Belediyesi’nden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.