Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası) bu hafta Keşan’da faaliyet gösteren Üye Kırtasiye İşletmelerine ziyarette bulunarak, sektörde yaşanan sorunları, istek ve çözüm önerilerini dinleyerek, her zaman yerel işletmelerinin yanında olduklarının altını çizdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yapılan ziyaretlerde “Kırtasiye Kırtasiyeciden” alınır kampanyasını tekrar gündeme getiren Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı yerel esnafa sahip çıkılması hususunda vatandaşlardan destek istedi.

“VATANDAŞLARIMIZ KALİTELİ ÜRÜNLERİ UYGUN FİYATLARA YEREL KIRTASİYE İŞLETMELERİMİZDEN ALABİLİRLER”

Kırtasiye ziyaretleri sonrasında düşüncelerini dile getiren Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı şunları söyledi : “Geçtiğimiz günlerde Üye Kırtasiye İşletmelerimize ziyaretler gerçekleştirerek, Üyelerimizin yaşamış oldukları sorunları ve çözüm önerilerini dinledik. Aldığımız geri bildirimleri kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşarak en kısa sürede çözüme ulaşmak için çalışmalara başladık. 2024 – 2025 Eğitim – Öğretim yılında başlamasıyla birlikte vatandaşlarımız kırtasiye alışverişlerini yapmak için uygun ve kaliteli ürün arayışına başladılar. Sezona hazırlık noktasında bölgemizde bulunan tüm yerel kırtasiye işletmelerimiz hazır durumundadır. Vatandaşlarımız kaliteli ürünleri uygun fiyatlara işletmelerimizden kolaylıkla temin edebilirler. Geçtiğimiz dönemlerde zincir marketlerin kırtasiye ürünlerini satmaması hususunda, belli başlı açıklamalarda ve müracaatlarda bulunmuştuk. Kırtasiye ürünlerinin kesinlikle kırtasiye işletmelerinden alınması kanaatindeyim, çünkü yıllardır sektörün içerisindeler, vatandaşlarımızın taleplerinde, hangi ürünlerin taleplerini karşılayacağını gerçekten çok iyi biliyorlar. İşletme olarak marka ürünleri satabilmeleri için, büyük markalarla bayilik anlaşmaları gerçekleştiriyorlar ve sürekli bu noktalarda denetleniyorlar. Aynı zamanda yerel kırtasiye işletmelerimiz yılın 365 günü yaz kış demeden bölgemiz vatandaşlarına hizmet etmeye devam ediyorlar, vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile yerel kırtasiye işletmelerimizi ziyaret edebilir, tüm kırtasiye alışverişlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirler. 2024 – 2025 Eğitim Öğretim yılının tüm Üyelerimize, Okullarımıza, Öğretmenlerimize ve Öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni eder, başarılarla dolu bir yıl geçirmelerini dilerim.” dedi.