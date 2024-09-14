Keşan Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu, 2024/2025 Eğitim Öğretim yılı nedeniyle, Keşan’daki eğitim kurumlarını ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mustafa Anbarcı, Aylin Alabak, Meclis Üyeleri; Cahit Mercan, Ayşe Deniz, Komite Üyesi Caner Güneş, Genel Sekreter Erdem Başak ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Nur Kalıntaş ile birlikte 5 Yıldız Eğitim Kurumu, Aden Koleji, Bahçeşehir Koleji, Batı Koleji, Doğru Cevap Koleji, Edukent, Final Anadolu Lisesi, İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Keşan Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursları ve Özel Nevzat Kahraman İlkokulu’nu ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada “2024-2025 eğitim-öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyor; eğitim camiamıza sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyoruz.” Denildi.