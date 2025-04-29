Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan kültür takvimiharika bir konserle devam edecek. “Enstrümantal Konserler” serisinin ilk programı olan “Kemandan Nağmeler” 30 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da Ziya Taşkent Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür etkinlikleri birbirinden renkli ve eğlenceli programlar ile devam ediyor.

Klasik müziğin büyüleyici ezgileri

Bu kapsamda son olarak SBB Kent Orkestrası’nınZiya Taşkent Konser Salonu’nda“Kemandan Nağmeler” konseri birbirinden değerli eserleri icra edecek.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın sahne alacağı konserin solisti, başarılı keman sanatçısı Mustafa Beyazçiçek olacak. Klasik müziğin büyüleyici ezgilerini dinleyiciyle buluşturacak bu özel konserdekeman tınılarıyla hikayeler anlatılacak.

Büyükşehir’den davet

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Tüm vatandaşlarımızı 30 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da Ziya Taşkent Konser Salonu’na bekliyoruz. Katılım ücretsizdir” denildi.