Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu, dünya çocuk edebiyatının sevilen karakterlerinden 'Çizmeli Kedi'yi sahneye taşıyarak minik tiyatroseverlere eğlenceyi ve öğreticiliği bir arada sundu.

ANKARA (İGFA) - Keçiören'de Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelenen müzikli çocuk oyunu 'Çizmeli Kedi', renkli karakterleri, eğlenceli hikâyesi ve verdiği anlamlı mesajlarla çocuklardan büyük ilgi gördü.

Oyun, yeni sahibinin kendisini yeterince sevmediğini düşünen küçük bir kedinin, sevgiyi kazanabilmek için çıktığı macerayı konu aldı. Bir çuval, bir çift çizme ve büyük hayallerle yolculuğa çıkan Çizmeli Kedi'nin Tavşan, Prenses ve Ormancı ile karşılaşmasının ardından yaşadığı eğlenceli olaylar sahneye taşındı. Oyunda başarıya kısa yoldan ulaşmaya çalışırken söylediği küçük yalanların büyümesiyle zor durumda kalan Çizmeli Kedinin, sevgi ve dostluğun dürüstlük, güven ve iyilikle kazanıldığını fark etmesi anlatıldı.

Müzikler, mizahi diyaloglar ve renkli sahne performanslarıyla zenginleşen tek perdelik 'Çizmeli Kedi', çocuklara keyifli anlar yaşatırken; dürüstlük, arkadaşlık, özgüven, empati, sorumluluk alma ve doğru karar verme gibi değerleri eğlenceli bir anlatımla aktardı. Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, hem çocuklardan hem de ailelerinden tam not alırken, tiyatro salonunu dolduran izleyiciler Belediyenin kültür ve sanat etkinliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.