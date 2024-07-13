Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 21’inci Mali Genel Kurulu’na katılarak, sanayicilerle bir araya geldi.KAYSERİ (İGFA) - Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ticaret ve sanayi merkezi Kayseri’de iş insanları ve sanayicilerle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 21’inci Mali Genel Kurulu’na katıldı.

Mali Genel Kurul’a, Divan Kurulu Başkanlığı’nı gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, İncesu ve Mimarsinan OSB yönetim kurulu başkanları ile yönetim kurulu üyeleri, üniversite rektörleri, siyasi parti temsilcileri, sanayici ve iş insanları katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 21’inci Mali Genel Kurulu’nun istihdama katkı sağlayan tüm sanayicilere hayırlı olmasını temenni etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de genel kurulun hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederek, “Organize Sanayi Bölgesi’nin başkanını ve yönetimini tebrik ediyorum. Özellikle fuarların artmış olması ve tüm Türkiye’de bilinir olması, ihracata direkt katkı sunduğunu görüyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Fuarların artması sadece ilin sanayisine değil turizmine de büyük katkı sundu” diye konuştu.