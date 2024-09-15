Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı'na katılarak, üretim yapan firmaları ziyaret etti. Başkan Özdoğan fuarda hemşehrilerinin stantlarını da ziyaret ederek onları yalnız bırakmadı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 38 ülkeden katılımcının yer aldığı KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı'na katıldı. Başkan Özdoğan, fuarda stantları tek tek ziyaret ederek firma yetkilileriyle sohbet etti ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Fuar da KAPSİAD (Kayseri Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) Başkanı Köksal Kaya ile ziyaretler gerçekleştiren Başkan Özdoğan, Kayseri’nin kapı üretiminde Türkiye’nin lider şehri olduğuna dikkat çekti. Başkan Özdoğan, “Kapı denince Türkiye’de akla gelen ilk şehir Kayseri’dir. Türkiye’de üretilen her 10 kapıdan 9’unun Kayseri’de üretiliyor olması, şehrimizin bu alandaki öncülüğünü açıkça gösteriyor. Yıllık yaklaşık 2,5 milyon adet kapı üretimimiz var ve dünya ticaretinde yüzde beşlik bir hacme sahibiz. Bu başarıyla gurur duyuyoruz" dedi.

Başkan Özdoğan, KAPEX gibi uluslararası düzeyde bir organizasyonun Kayseri’de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fuarın hem Kayseri’nin tanıtımı hem de yerel üreticilerin uluslararası pazarlara açılması için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “Fuara katılan yüzlerce firmamız, yeni yatırımlar ve daha büyük ihracat fırsatları için kapılarını dünyaya açıyor. Bu muhteşem organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta KAPSİAD Başkanı Köksal Kaya ve ekibi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Katılımcılara hayırlı bir fuar dönemi diliyorum" ifadelerini kullandı.