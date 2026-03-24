Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde, bayram süresince fedakârca görev yapan belediye personeliyle bayramlaştı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bir marka olduğunu belirterek, personeline 'Tebessümü yüzünüzden eksik etmeyin' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde sırasıyla, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, KASKİ Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Atölyesi, ek hizmet binası, ana hizmet binası ve KCETAŞ Genel Müdürlüğü'nde görev yapan personelle bir araya gelerek bayramlaştı.

İlk olarak yangın, afet ve yaşanan kazalara karşı halkın mal ve can güvenliğini koruyan, her türlü olumsuzluğa karşı bayramda da görev yapan İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada çalışanların geçmiş bayramını kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli ile de bayramlaşan Başkan Büyükkılıç, fedakârca görev yapan itfaiye erlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, 'Yapmış olduğunuz gayretli, samimi, fedakâr çalışmalar ile Kayseri Büyükşehir Belediye'miz kendisinden söz ettiren konuma geldi. Her birinizi ayrı ayrı alnınızdan öpüyor, tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum' ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra ana hizmet binası Meclis Salonu'nda personelle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Mustafa Türkmen, Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, Bem-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Karakaş ile daire başkanları, müdürler ve tüm personelle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, sıcak ve samimi ortamda interaktif bir buluşma gerçekleştirdi.