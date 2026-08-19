Kayseri Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmaya devam ediyor. Kocasinan'ın altyapısından yetişen genç sporcu Belgin Ersoy, 7-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen U-13 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda 34 kilogramda Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanından 64 ilden 781 sporcunun katıldığı şampiyonada rakiplerini geride bırakarak zirveye çıkan Belgin Ersoy, elde ettiği bu önemli dereceyle Kayseri Kocasinan'ın gururu oldu. Kocasinan Belediyesi'nin spor altyapısında yetişerek Türkiye Şampiyonluğu'na ulaşan Belgin Ersoy'un başarısını tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, elde edilen başarıdan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını vurguladı.

'KOCASİNAN'DA TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI YETİŞTİRİYORUZ'

Her zaman spor ve sporcunun yanında olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yatırım yaparken, onların sportif başarılarını da çok önemsiyoruz. Sivas'ta düzenlenen U-13 Türkiye Boks Şampiyonası'nda 34 kilogramda Türkiye Şampiyonu olan sporcumuz Belgin Ersoy'u yürekten kutluyorum. Belgin'in bu başarısı, Kocasinan'ın altyapısından yetişen gençlerimizin doğru imkânlar sunulduğunda neleri başarabileceğinin en güzel göstergesidir. Bizim hedefimiz sadece madalya kazanmak değil; çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, onların yeteneklerini keşfetmek ve bu yetenekleri en üst seviyeye taşımak' ifadelerine yer verdi.

Başarının arkasındaki emeğe de dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Baş antrenörümüz Fatih Töme ve antrenörümüz Burak Benk'i bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, şehrimize ve Türk boksuna nice şampiyonlar yetiştirmelerini temenni ediyorum.' diyerek sözlerini noktaladı.