Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Akabe TOKİ Kadın Destek Merkezi'nde, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Sergide kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, etkinlik yoğun ilgi gördü.

Açılışa, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Güleser Bayraktar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Nilgün Müjdeci ve Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsa Aytış ve davetliler kursiyerlerin ortaya koyduğu çalışmaları inceleyerek emeklerinden dolayı tebrik etti.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen sergi, kadınların sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan eğitim faaliyetlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.