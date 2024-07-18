Mehter Takımı’nın coşkulu marşlarına eşlik eden İzmitliler telefonlarıyla canlı yayınlar yaparak yaşanan coşkuyu anlık olarak takipçileriyle paylaştıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, İzmit’te yürüyüş düzenleyerek kent halkını selamladı. Mehter Takımı’nın coşkulu marşlarına eşlik eden vatandaşlar telefonlarıyla canlı yayınlar yaparak yaşanan coşkuyu anlık olarak takipçileriyle paylaştı. Büyük ilgi gören Mehter Takımı en sevilen marşları Kocaeliler için seslendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, en sevilen mehter marşlarıyla vatandaşları selamladı. Fethiye Caddesi’nde başlayan mehter yürüyüşü Cumhuriyet Bulvarı’nda devam etti. Belirli aralıklarla durarak mini konserler veren Mehter Takımı’na İzmitliler de eşlik etti. Vatandaşların sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı yürüyüş, sıcak havaya rağmen ilgiyle takip edildi. Fethiye Caddesi’nin üst noktasından başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı yürüyüşü Yeni Cuma önünde son buldu.