Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, can dostlarımızın yaralarını sarmaya devam ediyor. Sahipsiz sokak hayvanları, Merkezde sağlıklarına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, can dostlarımızın yaralarını sarmaya devam ediyor.

Merkezde sahipsiz sokak hayvanlarının tedavilerinin uzman personeller tarafından yapılmasının yanı sıra bakım, aşılama ve sahiplendirme gibi hizmetler de veriliyor. Tesis sorumlusu Veteriner Başhekim Faruk Alptekin, sağlıksız sokak hayvanlarının yeniden hayata bağlanması için titizlikle çalıştıklarını belirtti. Alptekin, “Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezimize getirilen, sağlıksız durumdaki can dostlarımızın yeniden hayata tutunmasını sağlamak için özenle ve titizlikle çalışıyoruz. Ayda ortalama 600 sahipsiz sokak hayvanına hizmet veriyoruz, yılın ilk 6 aylık döneminde ise yaklaşık 3 bin 600 can dostu tesisimizin olanaklarından faydalandı. Merkezimize gelen hayvanların sağlıklarına kavuşmaları için yıl boyunca binlerce tedavi uygulaması gerçekleştiriyoruz. Bu süreçlerde bizi mutlu eden birçok iyileşme öyküsü de yaşanıyor” dedi.

SAĞLIĞINA KAVUŞAN KEDİYİ BÜYÜKŞEHİR PERSONELİ SAHİPLENDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan bir personelin kaza geçirdiğini tahmin ettiği ve durumunun ağır olduğu görülen bir kediyi Merkeze tedavi edilmesi için getirdiğini söyleyen Alptekin, “Kedinin vücudunda damak patlaması ve iç kanama olduğu tespit edildi. Tedavi Merkezine ilk getirildiğinde hayati tehlikesi olduğu belirlenen kedi, veterinerlerimiz tarafından muayene edildi. Titizlikle yürütülen tedavi sürecinin ardından yaralı halde getirilen kedi, sağlığına kavuştu. Kedinin kurtarılması dolayısıyla büyük bir sevinç yaşayan Büyükşehir personeli de, sağlığına kavuşan kediyi sahiplenerek, evini can dostu için yuvaya dönüştürdü” dedi.

Alptekin, duyarlı bir yurttaşın, sokakta gördüğü bir gözü kapalı kediyi, kör olduğunu düşünerek Bakımevine getirdiğini, kedinin gözüne saplanan ot sonrasında oluşan enfeksiyon nedeniyle gözünün kapandığının tespit edildiğini söyledi. Anestezi sonrası yapılan ameliyat ile göze saplanan otun çıkarıldığını ve antibiyotik tedavisine başlanıldığını belirten Alptekin, sürecin ardından kedinin sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Rottweiler cinsi bir köpeğin de Merkeze geldikten sonra iyileştirilerek, sahiplendirildiğinin bilgisini veren Alptekin, “Köpeğin cinsinden dolayı sahiplenildiğini ancak hasta olduğu anlaşılınca yeniden sokağa terk edildiğini düşünüyoruz. Yaptığımız muayene sonucunda derisinde lezyon, leishmania ve kan paraziti olduğunu tespit ettik. Sonraki süreçte yoğun şekilde medikal ilaç tedavisi uygulandı. Eskisinden daha sağlıklı hale gelen Rottweiler cinsi köpeği, gönüllü bir hayvansever sahiplendi” diye konuştu.