İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Darıca’da esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Darıcalı bir vatandaş, “Her gün İzmit’e yemek yemeye geliyorum. Kent Lokantanızda yemeğimi yiyip geri dönüyorum” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Darıca Perşembe Pazarı’nda pazarcı esnafını ve Çınaraltı’nda vatandaşları ziyaret etti. Başkan Hürriyet’e; İzmit Belediyesi ve Darıca Belediyesi meclis üyeleri, CHP Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Cihan Özaltan eşlik etti. Pazarcı esnafı Başkan Hürriyet’in ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını söylerken Hürriyet de esnafa kolaylıklar diledi.

“KEŞKE BİR TANE DE BURADA OLSA”

Başkan Hürriyet daha sonra Çınaraltı’na geçerek vatandaşlarla buluştu. Darıcalı vatandaşlar Başkan Hürriyet’in sosyal belediyecilik anlayışıyla İzmit’te hayata geçirdiği çalışmaları takip ettiklerini belirtti. Ziyaret sırasında bir vatandaş Başkan Hürriyet’e, “Her gün otobüse binip sizin Kent Lokantanıza geliyorum. Yemeğimi yedikten sonra tekrar Darıca’ya dönüyorum. Allah razı olsun. Keşke bir tane de burada olsa” dedi.