İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen ikinci Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, kent turizminin geliştirilmesi için iş birliği ve projeler ele alındı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde, geçen Haziran’da ilki yapılan Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın ikincisi Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi.

Başkan Tugay, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, sizin rehberlik ve desteğinizle daha iyi işler yapacak. Turizm, İzmir’in kalkınmasında kilit rol oynuyor, ancak mevcut potansiyelin çok azı kullanılıyor. Birlikte başarıya ulaşacağız. Elimizdeki hazineleri fark etmek kritik” dedi. Başkan Tugay, İzmir’in profesyonel bir tanıtıma ihtiyacı olduğunu belirterek, “Sloganlar, görseller ve içerik güçlü olmalı. İnsanlara gelmeleri için sebep sunmalıyız” dedi. Plastik cerrah geçmişine dayanarak sağlık turizminin potansiyeline dikkat çeken Tugay, “Yabancı hastalara hizmet kapasitesini artırmak ve kalite standartları için çalışmalar yapılmalı” önerisinde bulundu.

Kentteki tarihi zenginliklerin öne çıkarılmasını savunan Başkan Tugay, “Kadifekale’de surları gizleyen ağaçlar kaldırılacak. Antik Tiyatro önündeki yapılar kamulaştırılıyor; kazılar için destek artıyor. 5 bin kişilik bölüm performans için açılacak” dedi. Tarihi eserlerin rehber eşliğinde tanıtımını önererek, “8 bin 500 yıllık bir şehir olan İzmir’in mirası, albenili hale getirilmeli” diye ekledi.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kerem Çevik, sürdürülebilir turizm ve çeşitliliğin önemine, yanlış hamlelerin ise yanlış temsil riskine dikkat çekti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, turizmle şehir gelişiminin iç içe olduğunu, yeni bir grup oluşumuyla hızlı projeler önerdi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, tanıtımın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı desteğiyle başarılabileceğini vurguladı. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ise 12 ay turizm ve planlı gelişim için 1/25 binlik planların önemini belirtti.