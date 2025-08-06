Ankara'da Keçiören Belediyesi ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle “Keşmir Dayanışma Günü” kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi, Estergon Kalesi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergide, yıllardır bağımsızlık mücadelesi veren Keşmir halkının yaşadığı acılar ve direnişi yansıtan fotoğraflar yer aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğu pekiştirmek ve Keşmir’de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen sergiye; Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Elçi Vekili Shaiq Ahmed Bhutto, büyükelçilik mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye ve Pakistan şehitleri için saygı duruşuyla başlayan programda, iki ülkenin milli marşları okunup Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, Keşmir’deki adaletsizliklerin karşısında olduklarını vurgulayarak, “Pakistan ve Türkiye, tarih boyunca birbirine destek olmuş kardeş ülkelerdir. Bu dostluk, Türk Kurtuluş Savaşı yıllarına kadar uzanır. Türkiye, Pakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biridir. Keşmir, tarihsel ve kültürel olarak Pakistan’ın ayrılmaz bir parçasıdır. Keşmir halkının özgürlük mücadelesine olan desteğimizi yineliyor, barış ve huzurun en kısa zamanda sağlanmasını diliyorum.” dedi.

Pakistan Büyükelçiliği Elçi Vekili Shaiq Ahmed Bhutto ise yaptığı konuşmada, verdikleri destek için Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında iki ülkenin temsilcileri tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar, sergiyi birlikte gezerek Keşmir halkının mücadelesine tanıklık eden kareleri inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdi.