İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, 40 yaşından sonra meslek edinen kadınların hayatını değiştirdi. Baristalık kursuna katılan Merve Kirişözü kahve dükkânı açtı, pastacı çıraklığı kursuna giden Nihal Balkan ise otelde pasta şefi oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, kadınların ve gençlerin istihdama katılımını artırmak için 26 noktada mesleki eğitimler sunuyor.

Meslek Fabrikası’nın Özdere Kurs Merkezi’nde baristalık eğitimi alan 40 yaşındaki ev hanımı Merve Kirişözü, kendi kahve dükkânını açtı. Aynı merkezde pastacı çıraklığı kursuna katılan 45 yaşındaki Nihal Balkan ise çalıştığı otelde pasta şefi oldu ve 20. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde gümüş madalya kazanarak jüri koltuğuna oturdu.

Merve Kirişözü, dükkân açma fikrinin çocuklarından geldiğini belirterek, “Kahve bilgim yoktu, sadece Türk kahvesi yapmayı biliyordum. Meslek Fabrikası’nda baristalık eğitimi aldım ve dükkânımı açtım. 40 yaşında mesleğimi buldum, bu çok heyecan verici. Kadınlara hayallerinden vazgeçmemelerini ve Meslek Fabrikası’na katılmalarını öneriyorum” dedi. Kirişözü, eşi ve oğluyla işlettiği dükkânda yeni bir sayfa açtığını ifade etti.

“MESLEK FABRİKASI HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ”

Otelde pastacı olarak çalışan Nihal Balkan, Meslek Fabrikası’nda aldığı eğitimle kendini geliştirdi. “Otelde pasta şefi oldum, yarışmalarda ödüller kazandım ve jüri üyeliği yaptım. Selçuk Efes Profesyonel Aşçılar ve Gastronomi Derneği Kadın Kolları Başkanı seçildim. Meslek Fabrikası’nı herkese tavsiye ediyorum, hayatımı değiştirdi” diye konuştu.

Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, Merve ve Nihal’in başarılarının kadınlara örnek olduğunu vurguladı. “Kursiyerlerimizin istihdama katılması ve kendi girişimlerini başlatması hedefimiz. Bu başarı hikâyelerinin artması için tüm yurttaşları Meslek Fabrikası’na davet ediyoruz” dedi. Kadınlar, Meslek Fabrikası’na ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “İyi ki var” mesajını verdi.