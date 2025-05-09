Bursa'da Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Trafik Haftası kapsamında Hasköy İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili materyaller dağıttı ve trafik bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Hasköy İlkokulu’nu ziyaret etti. Mudanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz'un da hazır bulunduğu ziyarette öğrencilere trafik kurallarını öğretici bilgilendirici materyaller dağıtan Kaymakam Terzi, trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Kaymakam Terzi, “Çocuklarımıza erken yaşta trafik kurallarını öğreterek, hem onların güvenliğini sağlamayı hem de bilinçli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Öğrenciler, materyallerle trafik kurallarını öğrenirken, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın envanterinde bulunan yerli ve milli otomobil Togg ile de keyifli anlar yaşadı.