İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), 10'uncu Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali'ne 'Don Kişot - Çağdaş Bir Masal' adlı oyunla katıldı. Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde iki ayrı gösterimle sahnelenen oyun, çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi gördü.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), 'Don Kişot - Çağdaş Bir Masal' adlı oyunuyla Ordu'da düzenlenen 10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali'nde sahne aldı.

13 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen festival, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından tiyatro topluluklarını bir araya getirdi. Festivalin ilk gününde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne de katılan İzBBŞT sanatçıları, Ordu sokaklarında festival coşkusunu paylaşarak açılış etkinliğinde yer aldı.

Festival programı kapsamında sahnelenen 'Don Kişot - Çağdaş Bir Masal', Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde iki ayrı gösterimle seyirci karşısına çıktı. Salonları dolduran çocuklar, gençler ve aileler Don Kişot ve sadık dostu Sanço'nun maceralarına ortak oldu. Hareketli sahneleri, renkli kostümleri ve müzikleriyle dikkat çeken oyun seyirciden büyük ilgi gördü.

İZBBŞT ADINA ANI DUVARINA PLAKET ÇAKILDI

Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerden biri olan Anı Duvarı Töreni'nde, oyunun yönetmeni Ahmet Ayaz Yılmaz tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları adına festival anı plaketi çakıldı. 'Don Kişot-Çağdaş Bir Masal'ın gösterimlerinin ardından düzenlenen törende ise oyunun yönetmeni Ahmet Ayaz Yılmaz'a festival katılımı anısına şilt takdim edildi. Şilt, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Yaprak Onat tarafından sunuldu.

Dekor tasarımını Anıl Işık'ın, kostüm tasarımını Deniz Bilgili'nin, dramaturgisini Halil Ünsal'ın, müzik ve bestelerini Yavuz Cizgöz'ün, koreografisini Seranay Oğuz'un üstlendiği oyunun oyuncu kadrosunda Cengiz Eşiyok, Başak Akbay Barmanbek, Yiğit Aksütlü, Dine Altıok, Mehmet Onur Atbaş ve Ercan Erdil yer alıyor. Oyunda canlı bateri performansı ise Ahmet Duman tarafından gerçekleştiriliyor.