Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun, doktora eğitimini tamamlayan diş hekimlerinin uzmanlık belgesi alabilmesini DUS puanı ve müfredat tamamlama şartına bağlayan kararına tepki gösteren İzmir Diş Hekimleri Odası, kararın yeniden değerlendirilmesini istedi. Oda Başkanı Ersin Atinel, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

İZMİR (İGFA) -Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun (TUK), 'Diş Hekimliğinde Uzmanlık ve Doktora Eğitimi'ne ilişkin aldığı yeni karar meslek camiasında tartışmalara yol açtı. Kurulun kararıyla, doktora eğitimini tamamlayan diş hekimlerinin uzmanlık belgesi alabilmesi için Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (DUS) yeterli puan alma ve müfredat tamamlama şartı getirildi.

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO) Başkanı Ersin Atinel, söz konusu düzenlemenin yanlış olduğunu belirterek, karara karşı başlatılan hukuki sürece destek vereceklerini açıkladı.

İZDO Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Atinel, diş hekimliği mesleğinin çözüm bekleyen daha öncelikli sorunları bulunduğunu vurguladı. Plansız şekilde açılan diş hekimliği fakülteleri, yetersiz fiziki altyapı ve akademik kadro eksikliklerinin mesleğin geleceğini tehdit ettiğini ifade eden Atinel, giderek artan mezun sayısının istihdam sorununu derinleştirdiğine dikkat çekti.

Yaklaşık 100 bin kişiye ulaşan diş hekimi sayısına işaret eden Atinel, genç meslektaşların sermaye sahiplerinin belirlediği çalışma koşullarına mahkûm kaldığını ve ciddi gelecek kaygıları yaşadığını söyledi. Mesleğin temel etik değerlerinden uzaklaşarak piyasa koşullarına teslim olmasının da önemli bir sorun olduğunu belirten Atinel, yıllardır odalar ve Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yapılan uyarıların dikkate alınmadığını dile getirdi.

Yeni düzenlemenin doktora öğrencileri, doktora mezunları, uzmanlık öğrencileri, uzmanlar ve DUS'a hazırlanan diş hekimleri arasında ayrışmalara neden olduğunu savunan Atinel, bu tartışmaların sona erdirilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti. Atinel ayrıca, diş hekimliği alanında daha sağlıklı ve mesleğin ihtiyaçlarına uygun kararlar alınabilmesi amacıyla ayrı bir 'Diş Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu' oluşturulması önerisinde bulundu.