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İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu ve müdür yardımcıları, özverili çalışmalarıyla öne çıkan personeli tebrik ederek ödüllerini verdi.

Törene İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Merkez İlçe Emniyet Müdürleri, Şube Müdürleri ve personel katıldı.Törende, müdürlük kadrosunda görev yaparken ikinci bölgeye atanan İl Emniyet Müdür Yardımcıları Uğur Ölmez ve Erşat Kabasakal’a üstün gayret ve çalışmaları nedeniyle hediye ve plaket takdim edildi.

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