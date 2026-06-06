Kursiyerlerin bir yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, Çubuklubala Mahallesi'nde düzenlenen İZMEK Yıl Sonu Sergisi'nde görücüye çıktı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İZMEK) kapsamında hazırlanan yıl sonu sergisi, Çubuklubala Mahallesi'nde düzenlenen programla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kursiyerlerin bir yıl boyunca emek vererek hazırladığı el işi ürünler sergide yer aldı.

GENİŞ KATILIM

Serginin açılış programına İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Halk Eğitim Müdürü Sadık İskender, İzmit Halk Eğitim Şube Müdürü Mehmet Aydın, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, Çubuklubala Mahalle Muhtarı Hasan Malçok ve vatandaşlar katıldı.

'KADINLAR HER KONUDA ÇOK BECERİKLİLER'

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İZMEK'in yalnızca meslek edindirme değil, aynı zamanda kültürel değerlerin yaşatılması açısından da önemli bir işlev üstlendiğini vurguladı. Solakoğlu, 'Burada olmaktan çok mutluyuz. İZMEK'in geleneksel değerlerimizi yaşatması ve gelecek nesillere aktarmasının yanı sıra toplumda birlik ve beraberliği sağlaması gibi birçok fonksiyonu var. Kadınlar her konuda çok becerikliler. Herkesin eline sağlık' ifadelerini kullandı.

'EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM'

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, kursiyer kadınların yıl boyunca büyük özveriyle çalıştığını belirterek, 'Bir yıl boyunca köyümüzün kadınları gelerek usta öğretici eşliğinde sergi açacak kadar ürün ortaya çıkardılar. Emeği geçenlere teşekkür ederim' dedi. Çubuklubala Mahalle Muhtarı Hasan Malçok ise bu çalışmadan dolayı teşekkür etti. Sergide kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı ürünler ziyaretçilerden ilgi görürken, etkinlik kadınların üretime ve sosyal yaşama katılımına sağlanan katkıyı da gözler önüne serdi.