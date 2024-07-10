İstanbul’da kaçak hafriyat dökümlerinin engellenmesi amacıyla İBB tarafından AR-GE çalışmaları yürütülen Mobil Vizör Lazer Kameralı Takip ve Denetim Sistemi devreye alınarak denetimlerde kullanılmaya başlandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma Şube Müdürlüğü, İstanbul ili sınırları içerisindeki kaçak hafriyat dökümlerinin engellemek, denetimlerini sağlamak ve çevre kirliliğini en aza indirgemek amacıyla 2022 yılında AR-GE çalışmalarına başladığı Mobil Vizör Lazer Kameralı Takip ve Denetim Sistemi’ni kullanmaya başladı.

Mobil Vizör Lazer Kameralı Takip ve Denetim Sistemi ile, izin verilmeyen alanlarda kaçak hafriyat dökümü için gelen araçların tespiti gerçekleştiriliyor. Mobil vizör, 360° dönebilen ve aynı zamanda 900 m’yi 3m’ye kadar yakınlaştırabilen ‘optik zoom’ özelliğine sahip. Ayrıca, şüpheli aracın kaçak döküm alanına girdiği andan itibaren ve alandan çıktığı zaman dilimine kadarki tüm hareketlerini gece gündüz fark etmeksizin kayıt altına alabiliyor.

İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Araç Takip Sistemi entegrasyonu; anlık konum takibi yapabilme, şüpheli alan araçları kontrol altında tutabilme ve kaçak döküm faaliyetlerini önleyebilme özellikleri taşıyor. İBB Çevre Koruma Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen ileri radar sensörler ile, şüpheli aracın plakası tespit edilerek şahıs veya ilgili firmaya idari yaptırım uygulanacak.

Mobil Vizör Lazer Kameralı Takip ve Denetim Sistemi, her türlü coğrafi alanda ve olumsuz hava koşullarında, dışarıdan enerji ihtiyacı olmadan da çalışabilecek. Bu amaçla mobil cihaz üzerinde devamlı enerji sağlayan şebeke enerjisi giriş portları, solar güneş enerji panelleri, destekleyici jeneratör güç enerji sistemleri bulunuyor.

Cihaz, istendiğinde şehir şebeke gerilimi ile beslenebilecek sistemlere sahip olup; deprem, sel, yangın vb. afetlerde kullanılmak üzere kompakt ve merkeze bilgi gönderebilen entegre bir sistem aygıtı olarak geliştirildi.