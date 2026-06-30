Hastaneye ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar için yürütülen evde sağlık çalışmaları Maltepe'de aralıksız sürüyor. Belediye bünyesinde görev yapan sağlık ekipleri, tedavi süreci evde devam eden kişilere düzenli ziyaretler gerçekleştirerek temel sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde ev ortamında sunulan hizmetler kapsamında hastalara pansuman, enjeksiyon uygulaması, kan alma işlemleri ve çeşitli tıbbi destekler sağlanırken, hasta yakınları da bakım süreçleri hakkında bilgilendiriliyor.

Özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için hizmet büyük kolaylık sunuyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar, hasta nakil araçları ve özel donanımlı servislerle destekleniyor. Ekipler, gelen talepleri değerlendirerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara planlı şekilde ulaşıyor.

Evde sağlık desteğinden yararlanan Nuri Van, 'Bu uygulama hem tedavi sürecimi kolaylaştırdı hem de hastaneye gitme zorluğumu azalttı. Bu konuda bize yardımcı olan Maltepe Belediyesine ve Belediye Başkanı Esin Köymen'e teşekkür ederim.' dedi.