Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Muharrem ayı nedeniyle oruç açma lokması verdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık matem orucu tutan vatandaşlar için lokma verdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Gürpınar Karacaahmet Sultan Cemevi ve Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nde verilen lokmalarda vatandaşlarla sohbet etti.

Beylikdüzü’nde canlarla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çalık, “Muharrem ayı birlik ve beraberliğin en üst düzeyde olduğu bir ay. Allah her daim birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Allah, tutulan oruçlarımızı, paylaşılan lokmalarımızı ve yas-ı matemlerimizi kabul eylesin” diye konuştu.