İSTANBUL (İGFA) - Vizyonun yeni filmleri Sarı Zarflar, Drakula (Dracula: A Love Tale), Seni Öldürecekler (They Will Kill You), Yaparsın Şekerim ile Kedi ve Köpek: Büyük Macera (Chien & Chat) filmlerine ek olarak 1 Nisan Çarşamba günü vizyona girecek Süper Mario Galaksi Filmi (The Super Mario Galaxy Movie) sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

VİZYONUNUN ÖNE ÇIKANLARI

İlker Çatak'ın yönettiği, Özgü Namal ve Tansu Biçer'in başrollerinde yer aldığı Sarı Zarflar, bir gecede hayatları altüst olan sanatçı bir çiftin zorlu mücadelesini konu alıyor. Sahneledikleri oyunun ardından hedef gösterilerek işlerini ve evlerini kaybeden Derya ve Aziz, kızlarıyla birlikte yeni bir hayata tutunmaya çalışır. Film, sanat, etik değerler ve aile bağları arasında sıkışan karakterlerin içsel çatışmalarını güçlü bir dramla ele alıyor.

Luc Besson'un hem senarist hem de yönetmen koltuğunda oturduğu Drakula (Dracula: A Love Tale), klasik vampir mitini romantik ve epik bir anlatıyla yeniden yorumluyor. Yüzyıllar önce aşkını kaybederek lanetlenen bir prens, modern dünyada geçmişine benzeyen bir kadını bulunca yeniden harekete geçer. Ancak peşine düşenler, bu kadim varlığı yok etmek için büyük bir mücadele başlatır.

Kirill Sokolov'un yönettiği, Patricia Arquette ve Heather Graham'ın rol aldığı Seni Öldürecekler (They Will Kill You), gizemli bir apartmanda geçen gerilim dolu bir hayatta kalma hikâyesini anlatıyor. Yeni işine başlayan genç bir kadın, kısa sürede binanın karanlık bir tarikat tarafından kontrol edildiğini fark eder. Şafak vaktine kadar sürecek ölümcül bir ayinin hedefi haline gelen karakter, tuzaklarla dolu bu labirentte hayatta kalmak için zamana karşı yarışır.

Selçuk Metin'in yönettiği belgesel Yaparsın Şekerim, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Haldun Dormen'in sanat yolculuğunu mercek altına alıyor. Dormen'in kariyer basamakları, öğrencileri ve yakın çevresinin anlatımlarıyla şekillenirken; sanatın bir meslekten öte bir yaşam biçimi olduğu vurgulanıyor.

Reem Kherici'nin yönetip başrolünde yer aldığı Kedi ve Köpek: Büyük Macera (Chien & Chat), kaybolan evcil hayvanlarını bulmak için yolları kesişen iki zıt karakterin eğlenceli hikâyesini konu alıyor. Çalınan bir yakutun peşindeki hırsız ve evcil hayvan sahipleri, beklenmedik bir iş birliği yapmak zorunda kalır. Ancak peşlerindeki kararlı polis, bu macerayı daha da karmaşık hale getirir.

Aaron Horvath ve Michael Jelenic'in yönettiği Süper Mario Galaksi Filmi (The Super Mario Galaxy Movie), 1 Nisan Çarşamba günü vizyona girerek sevilen karakterleri bu kez galaksiler arası bir maceraya taşıyor. Mario, Luigi ve arkadaşları, Mantar Krallığı'nın ötesine geçerek farklı gezegenlerde yeni dostlar ve düşmanlarla karşılaşır. Bowser'ın evrensel ölçekteki tehdidine karşı verilen mücadele, kahramanları yıldızlar arasında büyük bir maceranın içine sürükler.