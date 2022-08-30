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İş insanlarını biraraya getiren Sünnet merasimi
YAŞAM
30.08.2022, 17:32
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#türkiye
#Afyonkarahisar Giresun Şehitliği
#fransa
#Başbakan Erdoğan
#başbakan
#mhp
#israil
#beşiktaş
#provakatif
#Üzeyir Çakmaktaş
#30ağustoszaferbayrami
#nureddin nebati
#Ahlat
#Malazgirt Zaferi
#Prof Dr Fatih Altunrende
#TMOK
#Zorlu Töre
#ZaferPartisi
#Hacıbektaş
#Odabaşı