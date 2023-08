SÜRSÜRÜ – MERKEZ / ELAZIĞ - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ Sürsürü Mahallesi’nde inşa ettikleri Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şantiyesinde, CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol ile birlikte incelemelerde bulundu. Gazetecilerin sorularını da şantiyede yanıtlayan İmamoğlu, “İddiayla söylüyorum; biz, 5 yıl bittiğinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güçlü, en üretken, toplumuyla en iç içe, en demokratik bir yönetimi olduğumuzu, rakamlarıyla, istatistikleriyle ortaya koyacağız. Ben anlıyorum; bizi geçmiş 25 yılla kıyaslayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu durumlarını da kavrayabiliyorum. 25 yıldan sonra kaybettiği bir ilde, böylesi bir performansı gösteren ekibe bu kadar ok çevirmeleri, bu kadar eleştiri yoğunlaştırmaları gayet doğal. Ama biz tam tersine hem şehrimizde iş üretirken hem de ülkemizin her noktasında güzel hizmetler sunuyoruz” dedi. Toplam 17 bin 71 metrekarelik kapalı alanlı olacak okul yerleşkesinde; idari ofisler, 24 derslik ile 6 farklı disiplin altında toplam 30 atölye ve laboratuvar, 330 kişilik konferans salonu, yemekhane ve kantin ile 1250 metrekarelik kapalı spor salonu yer alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı, kurum olarak inşasını üstlendikleri Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulunmak üzere, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte Elazığ’a geldi. CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol’un eşlik ettiği İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Murat Yazıcı ve İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut tarafından bilgilendirildi. İmamoğlu, inceleme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İnşaatını üstlendikleri Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi’nin Elazığ için önemine dikkat çeken İmamoğlu, “Hatırlarsanız Elazığ depreminde yine burada ziyaretimiz olmuştu. Vekilimiz, sağ olsun büyük bir çalışmayla Elazığ'ı nasıl ayağa kaldırabilir ve memleketin her kurumu nasıl iş birliği yapabilir konusunda çaba gösteriyordu. Okulun teklifini bize getirdi. Biz kabul ettik. Ardından bu okulla ilgili bir proje süreci başlattık” dedi.

“SADECE BİR OKUL DEĞİL, BİR EĞİTİM KAMPÜSÜ”

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttükleri sürecin ardından onay aldıklarını aktaran İmamoğlu, “Şu anda gördüğünüz bu okulun bir başka örneği yok. Bu bir tip proje değil. Genelde okullarda tip proje uygulaması yapılır ama bu okul, tam da buraya özenle çalışılmış çok kıymetli bir mimarımızın çalışması” diye konuştu. İBB Meclisi’nden oy birliğiyle çıkan kararın ardından 2022 Eylül itibariyle inşaata başladıklarını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Tabii malumunuz, 2022’den bu yana, özellikle deprem döneminde bu bölgelerde inşaatların tamamen durdurulması, ki 3-3,5 ay gibi bir zaman aldı, biraz öyle bir sıkıntı yaşadık. Bir de bir gerçeğin altını çizelim ki, gerçekten bugün Türkiye'mizin en büyük sıkıntı çektiği alanlardan birisi, ekonomik sıkıntının etkilediği taahhüt sektörü. Çünkü hem eleman tedariki çok zor deprem bölgesindeki yoğun inşaat sebebiyle hem de emtia fiyatlarının çok değişken olması, gerçekten sektörü zorluyor. Ama ona rağmen arkadaşlarım, çok güzel bir iş başardı. Artık neredeyse inşaatı yüzde 50 seviyesine getirdiler diyebilirim. Bir ara dönem içerisinde, ‘Belli bir bölümünü hizmete sokabilir miyiz’ çabası var arkadaşlarımın bu yıl eğitim döneminde. Ama olmazsa da önümüzdeki yaz, iç tefrişatıyla birlikte hazırlanarak, inşallah Elazığ'ımıza pırıl pırıl Gazi Endüstri Meslek Lisesi hazırlığı yapılmış bir şekilde hizmete alınacak. İstanbul'un, İstanbul halkının Elazığ'ın yaşadığı depremden sonra Elazığ'ımıza çok güzel bir hediyesi olacak. Gurur duyuyoruz. Tekrar huzurunuzda, gerçekten böyle kıymetli bir hayırlı vesileyi bize oluşturduğu için, Gürsel Erol vekilimize teşekkür ederiz. Şu anda gördüğümüz bu lisenin çok özel mimarisiyle de Elazığ'a değer katacağını, hatta Türkiye'de konuşulan bir kampüs kavramıyla… Ki burada 40’a yakın dersliği, 30’un üstünde atölyesi, kapalı spor salonundan konferans salonuna, aslında bir nevi Elazığ için sadece bir okul değil, bir eğitim kampüsü gibi çok kıymetli hizmetler verebilecek de stratejiye sahip. Bu bağlamda, özenli bir projeyi kazandırmanın keyfini yaşıyorum. Hem Elazığ'a hem eğitim dünyamızı hem de ülkemize hayırlı olsun.”

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İmamoğlu, açıklamasının ardından gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Gazetecilerin soruları ve İmamoğlu’nun bu sorulara verdiği yanıtlar şöyle oldu:

- Buradan sonra Tunceli ziyaretiniz olacak. Alevilerin kutsal mekanlarını ziyaret edeceksiniz. Bu gezinizle ilgili kısa bir şey söyler misiniz?

“Tunceli'ye çok geldik, ama hep böyle bir protokol gezisiydi. Bugün farkındaysanız eşimle biraz spor giyindik. Çünkü, biraz turistik ama biraz da Tunceli'yi daha iyi tanımak -çok defalar söz verdik- birkaç ilçesini görmek, bazı inanç merkezlerini ziyaret etmek planımız var. Şehrimizi, bütün ülkemizi iyi öğrenmek ve ülkemizin her noktasında hangi hassasiyetlere, insanlarımızın hangi duygularına nasıl hizmet edilmesi gerektiği konusunda da deneyimleniyoruz. Bir hafta 10 gün sonra da Hacı Bektaş'ta olacağım. Orada da çok özenli çalışmalarımız var. Ondan 1-2 hafta sonra Eceabat'ta, Çanakkale şehitlerinin olduğu o önemli merkezde, yine çok özenli bir meydanı bitirmiş olacağız. Oranın ziyaretini yapacağım. Yani İstanbul’da aslında her günümüz açılışla, her günümüz temel atmayla, her günümüz yeni projelerle geçtiği kadar, İstanbul öyle bir kenttir ki; motivasyonuyla, ürettikleriyle Türkiye'ye moral verir, moral katar. Bu bağlamda biz, ülkemizin her noktasına dokunan, farkındalığı yüksek bir yönetim olduk.”

“BİZİ GEÇMİŞ 25 YILLA KIYASLAYAN BİR İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

“İddiayla söylüyorum; biz, 5 yıl bittiğinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güçlü, en üretken, toplumuyla en iç içe, en demokratik bir yönetimi olduğumuzu, rakamlarıyla, istatistikleriyle ortaya koyacağız. Ben anlıyorum; bizi geçmiş 25 yılla kıyaslayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu durumlarını da kavrayabiliyorum. 25 yıldan sonra kaybettiği bir ilde, böylesi bir performansı gösteren ekibe bu kadar ok çevirmeleri, bu kadar eleştiri yoğunlaştırmaları gayet doğal. Ama biz tam tersine hem şehrimizde iş üretirken hem de ülkemizin her noktasında güzel hizmetler sunuyoruz. İşte Tunceli'yi tanımak, Van'ı tanımak, Sinop'u tanımak ya da Nevşehir'i, diğer şehirlerimizi tanımak, onlarla iş birliği yapmak, olabildiğince bize çok değerli fırsatlar sunuyor. Ama bazen, tabii ülkemizin çok yoğun gündemlerinde arzu ettiğimiz seviyelere de gelmedi. Ama bunu ilerleyen yıllarda kapatan bir yönetim olmayı hedefliyoruz.”

“NAZIMİYE’DEN SEVGİ VE SAYGILARIMIZI SAYIN GENEL BAŞKANIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ”

- Tunceli denince, akıllara Sayın Genel Başkan da geliyor. Onun da memleketi. Gözler onu da arıyordur sizle beraber o ziyarette…

“Öyle bir planlama yapmadık. Yapsaydık, zaten Genel Başkanımızla gelir, gezerdik. Ama Genel Başkanımızın doğum yeri, memleketi Nazımiye'ye de uğrayacağım. Orada da çok değerli bir konukevi bitirmiştik. Onu da ziyaret edeceğiz. Nazimiye'yi daha iyi tanıyacağız. Oradan sevgilerimizi ve saygılarımızı da Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağız.”

“VATANDAŞTAN UZAK OLAN HİÇ KİMSE BAŞARI ELDE EDEMEZ”

- Sahaya indiğiniz gibi bir yorumlar yapılıyor ziyaretiniz öncesi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz.

“Biz, hep sahadayız. Her daim sahadayız. Benim 14 yıldır sahada olmadığım saniyem yok. Vatandaşın arasında olmasam, huzursuz olurum. Yani bu ama İstanbul'da ama ülkenin başka bir yerinde. İnsanlardan beslenirsiniz. Doğruları onlardan görürsünüz. Eleştirileri onlardan alırsınız. Dertleşirsiniz, yüzleşirsiniz ve kendinizi yenilersiniz. Toplumdan, vatandaştan uzak olan hiç kimse, başarı elde edemez. Bu bağlamda hep sahadayım. Yani mesela Elazığ, başarı anlamında incelenmesi gereken bir yer. Gürsel Erol, herhalde burada sahada dolaşmasaydı, her yıl 2 kat, her dönem 2 kat, 2 kat oylarını arttırmazdı. İncelenmesi gereken bir siyasi başarı var burada. Bu bağlamda, ‘Niye sahada olunur, sahada olunca nasıl sonuç alınır’a örnek bir yer Elazığ'daki Gürsel Erol ve Cumhuriyet Halk Partisi başarısı. Bu bakımdan ben de sahadan hiç ayrılmadım. Her daim ayağım dışarıdadır.”

OKULUN HİKAYESİ

İBB, 24 Ocak 2020’de Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası, il valiliğine başvurup, bölgede okul yaptırma talebini iletti. Talebi olumlu karşılayan Elazığ Valiliği, İBB’ye, depremde hasar gören Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, spor salonu ve atölye binalarının yeniden projelendirilerek inşa edilebileceği yönünde yanıt verdi. İBB Meclisi, 16 Eylül 2021 tarihli oturumunda, kurumun Elazığ’da okul inşa etmesini onayladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Ekim 2021’de, “Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 24 derslikli okul binası, atöyle binaları, spor salonu ve müştemilatlarının yapım protokolü imza töreni”ne katılmak üzere Elazığ’a gitti. Protokol, İmamoğlu’nun şahitliğinde, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay arasında imzalandı. Sürsürü Mahallesi’ndeki okul binasının temeli; 20 Eylül 2022’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından atıldı.

Toplam 17 bin 71 metrekarelik kapalı alanlı olacak okul yerleşkesinde; idari ofisler, 24 derslik ile 6 farklı disiplin altında toplam 30 atölye ve laboratuvar, 330 kişilik konferans salonu, yemekhane ve kantin ile 1250 metrekarelik kapalı spor salonu yer alıyor. Yapımı süren okulun yapı cephe malzemesi olarak, Elazığ’ın genel renk hissi ile bütünlük sağlaması için, “renkli pres tuğla kaplama” kullanıldı. Yapı genelinde de ağırlıklı olarak yerel malzemelerin kullanımı sağlandı.