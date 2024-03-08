ŞİŞLİ / İSTANBUL-- Akademisyen Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun fikir öncülüğüyle İstanbul Vakfı’nın çatısı alında hayata geçen ‘Büyüt Hayallerini’ projesinin ‘İlham Veren Adımlar Buluşması’, CRR Konser Salonunda gerçekleşti. İkincisi düzenlenen buluşmaya Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte ev sahipliği yaptı. Buluşmada konuşan Dr. İmamoğlu, “Kadınların önündeki engelleri hep birlikte kaldıracağız, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak, kadın hak ve özgürlüklerini temin edeceğiz. Sevgili kız çocukları, değerli genç kadınlar, kıymetli büyüklerimiz, bundan hiç kuşkunuz olmasın” ifadelerini kullandı. Proje ile duygularını “O kadar büyüdük ki ve o kadar konuşulur oldu ki gurur duymamak mümkün değil” sözleriyle tarif eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biz hep şuna inandık; bu ülkenin kurtuluşu, bu ülkenin büyümesi, gelişmesi, kalkınması noktasında çok önemli. O da fikri hür, vicdanı hür nesillerle geleceği karşılamak. Çünkü biliyoruz ki cumhuriyet ve gençlik ayrılmaz bir bütündür. Cumhuriyet eğitim seferberliğidir. Cumhuriyet aydınlanmadır. Cumhuriyet cehaletle mücadeledir, savaştır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte ‘İlham Veren Adımlar Buluşması’nın ikincisine ev sahipliği yaptı. Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya iş ve sanat dünyasından katılımcılar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yazarlar, akademisyenler, sivil toplum gönüllüleri, kadın muhtarlar, ‘Büyüt Hayallerini’ bursiyerleri ve İBB’nin kız yurtlarındaki kız öğrenciler katıldı.

Farklı alanlarda emek ve mücadele veren girişimci kadınlar da etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı. Merve Yıldırım’ın moderatörlüğünde, Türkiye Satranç Şampiyonu Kübra Öztürk Örenli, Girişimci & Yazılımcı Dilek Duman, Girişimci & İş İnsanı Ayşegül Taşkıran, Yazar Sevim İpek Ongun ve İtfaiye Eri Hilal Nur Kulu dinleyicilerle deneyim ve tecrübelerini paylaştı. İmamoğlu çifti ve salondaki tüm katılımcılar, kadın konukların paylaşımlarını ilgiyle takip etti.

Etkinlikte, İmamoğlu çifti birer konuşma yaptı.

“CUMHURİYET KAZANIMLARIMIZI SONSUZA KADAR KORUYACAĞIZ”

Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan Dilek Kaya İmamoğlu, cumhuriyetin kadınlara verdiği hakların altını çizdi. Cumhuriyetle birlikte kadınların eşit bireyler olarak toplumsal yaşamda çok daha güçlü bir şekilde yer alabildiğini belirten Dilek Kaya İmamoğlu, “Türk kadını oy verme hakkına dünyanın çoğu ülkesinden çok daha önce sahip olabildi. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin değerleri bugün de eşitlik mücadelemizde, hak ve özgürlüklerimizin korunmasının garantisidir. Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhuriyet kazanımlarımızı sonsuza kadar koruyacağız” diye konuştu.

Kadın hakları ve eşitlik konusunda istenilen noktanın çok geriye düşüldüğünü kaydeden Dr. İmamoğlu, “Bu geride kalışın nedeni Cumhuriyet değerleriyle mücadele içerisine girilmesidir. Cumhuriyete sahip çıkmak, kadınların hak ve özgürlüklerini de korumaktır. Her geçen gün yeni bir şiddet, ayrımcılık, eşitsizlik haberi ile karşılaşıyoruz. Buna alışmamız, sessiz kalmamız beklenemez. Bu konuda toplu bir zihniyet değişiminin ve koruyucu önlemlerin alınması gerektiği çok açık” dedi.

“KADINLARIN KENDİNİ KANITLAMASI İÇİN ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞMASI GEREKİYOR”

İş hayatında kadınların erkeklere göre çok daha fazla engelle karşılaştığını söyleyen Dr. İmamoğlu, “İşini en iyi şekilde yapmayı başarsa da zihinlerdeki bariyerleri aşmakta zorlanabiliyor. Kendini kanıtlaması için çok daha fazla çalışması gerekiyor. Bugün eğitim hakkından mahrum bırakılan, erken yaşta evlendirilen kız çocuklarının hâlâ var olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün evin tüm yükünü çektiği halde emeğinin değeri görülmeyen kadınların bu toplumda bizlerle yan yana yaşadığının farkındayız. Bugün şiddet gören, horlanan hatta hayattan koparılan kadınlar olduğunu kahrolarak görüyoruz. Tüm bunları değiştirmek bizim elimizde. 8 Mart Kadınlar Günü ve kadın mücadelesi işte tüm bu kadınlar için çok önemli” ifadelerini kullandı.

“3000 ÜNİVERSİTELİ GENÇ KADINA BURS DESTEĞİ VERMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

İstanbul Vakfı ile hayata geçirilen Büyüt Hayallerini projesinin başlangıç amacını “Hayalimiz kadınların özgür ve eşit olduğu, geleceğe şekil verdiği bir Türkiye için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sunmaktı” diye tarif eden Dr. İmamoğlu, şunları söyledi:

“Kız çocuklarının eğitimine destek olarak hayallerindeki geleceğe ulaşmalarını sağlamaktı. Projemizin üçüncü yılında sizlerin de desteğiyle 3000 üniversiteli genç kadına burs desteği vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

“GURUR DUYMAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Eşinden sözü alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 yılında kız çocuklarına yol arkadaşlığına başlayan ‘Büyüt Hayallerini’ projesinin geçen 3 yılda önemli mesafeler kat ettiğini belirterek, “O kadar büyüdük ki ve o kadar konuşulur oldu ki gurur duymamak mümkün değil. Dayanışma esasına dayanan proje birçok kişiden destek gördü ve bir sosyal dayanışma hareketine dönüştü. Binlerce genç kızın okuma, çağdaş şehir eğitime kavuşma hayaline katkıda bulunmak için hiç kuşkusuz, mutlulukların en güzelini bize yaşattı. Büyüt Hayallerini projesini, diğer benzeri projelerden ayıran en önemli şey açıkçası sadece bir burs programı olmaması. İçi dolu, yaşamın içine insanları sokan ve onları oralarda çok olağanüstü deneyimlerle buluşturan bir sahaya dönüşüyor olması” ifadelerini kullandı.

“ÖZELLİKLE SÜRECİ TAŞIYAN, ONA ÖNCÜLÜK EDEN SEVGİLİ EŞİM DİLEK’ ÇOK İÇTEN TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM”

İmamoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz hep şuna inandık; bu ülkenin kurtuluşu, bu ülkenin büyümesi, gelişmesi, kalkınması noktasında çok önemli. O da fikri hür, vicdanı hür nesillerle geleceği karşılamak. Çünkü biliyoruz ki cumhuriyet ve gençlik ayrılmaz bir bütündür. Cumhuriyet eğitim seferberliğidir. Cumhuriyet aydınlanmadır. Cumhuriyet cehaletle mücadeledir, savaştır. Çocuklarımızın dünyadaki çağdaşlarıyla rekabet edebilecek hatta birçok konuda öncü adımlar atabilecek şekilde bilgiyle donatılmasıdır. Cumhuriyet, kadın-erkek eşitliğidir. Bizlere kazandırdığı belki de en önemli değer eşitliktir. Ve hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı eşitlik duygusunu asla ve asla aklından çıkaramamalıdır. Cumhuriyetin bizlere kazandırdığı bu değerle beraber hayatımız elbette ki çok daha güçlü, çok daha karakterli, çok daha medeni bir sürece evrilecek. Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmak demek herkes için eşit eğitim hakkına sahip çıkmak demektir. Büyüt Hayallerini projesine öncülük eden çok değerli arkadaşlarımız, çok değerli vakıf bünyesindeki insanlar var. Ama özellikle süreci taşıyan, ona öncülük eden ve motivasyonu hep yükseğe koyan, sevgili eşim Dilek’ çok içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

Program konuşmaların ardından buluşma Merve Yıldırım’ın modaretörlüğünde, Türkiye Satranç Şampiyonu Kübra Öztürk Örenli, Girişimci & Yazılımcı Dilek Duman, Girişimci & İş İnsanı Ayşegül Taşkıran, Yazar Sevim İpek Ongun ve İtfaiye Eri Hilal Nur Kulu’nun konuşmacı olduğu panelle devam etti. İmamoğlu çifti panelistlerin konuşmalarını birlikte takip etti.