Değer Katan Girişimci Kadınlar mentorluk ve atölye programı, kadının yolunu aydınlatmak üzere planlanmıştır. Güçlü ve etkin olan kadının bulunduğu coğrafya daha güçlü olacağı ve ülkemizin gelişimine de doğrudan katkı sağlayacağı inancı ile hayata kattığımız değerleri büyütüyoruz.

Girişimci Kadınlar, ‘’Değer Katan Girişimci Kadınlar Atölye ve Mentorluk Programı’’ ile Yol Alıyor

‘’Değer Katan Girişimci Kadınlar Atölye ve Mentorluk Programı’’nın üçüncüsü, eş zamanlı üç farklı takvimle başlıyor. Katılımcılar, tercihlerine bağlı olarak çevrimiçi akşam saatlerinde veya çevrimiçi gündüz saatlerinde programa dahil olabilecekler. Üç programın birisi 40 saat olarak gerçekleşirken diğer ikisi 60 saat olarak gerçekleşecek.

Değer Katan Girişimci Kadınlar Atölye ve Mentorluk Programı, Nuit Reklam Ajansı’nın da kurucusu ve Ajans Başkanı olan Tuba KILIÇ ALMALI tarafından gerçekleştiriliyor. Kendisi de girişimci bir kadın olarak çıktığı bu yolculukta yıllarca edindiği bilgi ve deneyimleri, program çerçevesinde paylaşarak, girişimci kadınlara mentorluk yapmakla birlikte güçlü bir ilham kaynağı oluyor.

Programın kurucusu ve mentorluğunu yapan Tuba KILIÇ ALMALI motivasyonunu şu sözlerle dile getiriyor; ‘’Kadınların, girişim yolculuklarına destek olmayı ve farkındalıklarına katkı sağlamayı çok önemsiyorum. Bu sebeple iki yıl önce başlattığım bu programı sürdürmekteki en güçlü motivasyonum kadının kendisi. Kadın gelişirse çocuk iyileşir, çocuk iyileşirse dünya güzelleşir.’’

Programın içeriğinde, başlangıç noktasında olan girişimci kadınların ihtiyacı olabilecek çokça bilgi ve deneyime yer veriliyor. Zengin bir içeriğe sahip olan program, 60 saat süre ile 8 hafta boyunca devam edecek. Program çerçevesinde girişimci kadınlar girişim fikirlerini geliştirerek profesyonel olarak süreci daha verimli bir şekilde yönetebilecekleri bir seviyeye ulaşacaklar.

‘’Değer Katan Girişimci Kadınlar Mentorluk ve Atölye Programı’’ hakkında daha detaylı bilgiye ve başvuru formuna www.dkgk.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Değer Katan Girişimci Kadınlar mentorluk ve atölye programı başlangıç seviyesinde bulunan girişimci kadınların yola çıkmasında ve yol almasında etkin roller üstlenecek olan bir mentörlük ve uygulama içerikli atölye programıdır. Değer Katan Girişimci Kadınlar atölyesi kapsamında girişimci ruhu taşıyan ve bu konuda harekete geçmek isteyen kadınları desteklemek üzere güçlü katkılar sağlanması hedeflenmektedir.