AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Mardin’in Mazıdağı İlçesi ile Diyarbakır’ın Çınar ilçesi arasında çıkan yangın felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, “Rüzgârında etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın felaketinin meydana getirdiği tahribat unutulacak gibi değil. Yangın felaketi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Hastanelerde tedavileri devam eden yaralı vatandaşlarımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.”Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin’in Mazıdağı İlçesi ile Diyarbakır’ın Çınar ilçesi arasında çıkan yangın felaketi rüzgârın da etkisiyle geniş alanlara yayılması birçok yerleşim alanını tehdit ederek can kayıplarına ve onlarca vatandaşın yaralanmasına neden olmuştu. AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti Mardin Faruk Kılıç, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, ilçe kaymakamı ve AK Parti teşkilatı ile birlikte yangın afetinin başladığı andan itibaren olay yerinde bulunarak gelişmeleri yakından takip ettiler.

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma yaptığı açıklamada, “Milletvekilimiz Sayın Faruk Kılıç ve Mardin Valimiz Sayın Tuncay Akkoyun ve ekiplerle birlikte yangın felaketinin olduğu ilk andan beri süreci takip ederek gerekli müdahaleler ivedilikle yapıldı. Bu konuda özellikle Sayın valimizin yaptığı yerinde hamleler sonucunda yangının daha büyük boyutlara ulaşmasının önüne geçilmiş oldu. Diğer taraftan tüm afet birimleri, İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün koordineli bir şekilde yaptığı çalışmalar sonucunda yangın birkaç saat içerisinde söndürülebildi. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından felaketin boyutu daha da netlik kazandı.”

“İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaoğlu’da felaketin yaşandığı alana gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede 15 bin 100 dönüm alanın 10 bin dönümüne yakının zarar gördüğünü ve yaklaşık 600 hayvanın etkilendiği ortaya çıktı. Devletimiz yaptığı söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından hasar tespitinde bulunarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için her türlü tedbiri elden bırakmıyor. Devletimiz her zaman vatandaşının yanında olarak her türlü desteği sunmaya hazırdır. Üzücü olayda yaralanan vatandaşlarımızı vakit kaybetmeden hastanede ziyaret ederek yakınlarıyla bir araya geldik. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze merasimlerine iştirak ederek bu acılı günde yakınlarını yalnız bırakmadık.”

“Bizlerin tek temennisi yaralı vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşarak eski yaşamlarına dönmesidir. Bölgemiz malum çiftçilik ve hayvancılık alanında büyük topraklara sahip bir bölgedir. Vatandaşlarımızın daha da tedbirli olmaları, olası en ufak yangın olaylarını ivedilikle yetkililere haber vermeleri daha da büyük felaketlerin önüne geçecektir. Allah daha büyük afetlerden muhafaza etsin. Bir kez daha vefat edenlere Allah’tan rahmet yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.”