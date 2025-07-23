Bahçeşehir Üniversitesi BETAM’ın Haziran 2025 “Otomobil Piyasası Görünümü” raporu, ikinci el otomobil piyasasında nominal fiyatların arttığını, ancak reel fiyatların %17,6 gerilediğini ortaya koydu. C sınıfı araçlarda en yüksek fiyat artışı yaşanırken, ilan süreleri 22,4 güne uzadı.İSTANBUL (İGFA) - Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), sahibinden.com verileriyle hazırladığı “Otomobil Piyasası Görünümü” raporunun Haziran 2025 sayısını yayımladı.

Rapora göre, ikinci el otomobil piyasasında nominal fiyatlar artsa da, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar yüzde 17,6 düşüşle tüketiciler için araçların daha erişilebilir hale geldiğini gösteriyor.

FİYAT ARTIŞLARI VE ARAÇ SINIFLARI

Tüm araç sınıflarında yıllık nominal fiyat artışı kaydedildi. En yüksek artış yüzde 12,4 ile C sınıfında, en düşük ise yüzde 8,7 ile E sınıfında görüldü. Ortalama fiyatlar B sınıfında 632.073 TL, C sınıfında 846.950 TL, D sınıfında 1.214.000 TL ve E sınıfında 2.005.000 TL oldu. Eski model araçlarda (2004-2008) fiyatlar yüzde 1 azalırken, 2009-2013 modellerinde yüzde 5,6, 2014-2018 modellerinde yüzde 11,1 artış yaşandı. Yeni modellerde ise 2019 araçları yüzde 15,3’lük artışla öne çıkarken, 2024 modelleri aylık yüzde 2,2 düşüşle 1 milyon 970 bin TL’ye geriledi.

YAKIT TÜRLERİNE GÖRE FİYATLAR

Yakıt türlerinde elektrikli araçlar hariç fiyatlar yükseldi. Haziran 2025’te benzinli araçlar 1 milyon 214 bin TL, benzin & LPG 515 bin 667 TL, dizel 966 bin 834 TL, hibrit 2 milyon 253 bin TL ve elektrikli araçlar 3 milyon 270 bin TL ortalama fiyata ulaştı. Yıllık artış oranları ise benzinlide yüzde 14,5, benzin & LPG’de yüzde 3, dizelde yüzde 9,7, hibritte yüzde 10,2 ve elektrikli araçlarda yüzde 2,1 oldu.

Otomobil talep endeksi, geçen yıla göre yüzde 28,8 artarken, Mayıs 2025’e kıyasla yüzde 11,3 geriledi. Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı yüzde 0,3 düşüşle yüzde 21,4’e indi. İlan sayısındaki yüzde 9,7 ve satılan araç sayısındaki yüzde 10,9 azalma bu düşüşü tetikledi. Kapatılan ilan yaşı ise 1,6 gün uzayarak 22,4 güne ulaştı, bu da piyasadaki yavaşlamaya işaret ediyor.