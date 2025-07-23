Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi Çakmak mevkiinde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.Mehmet ŞENTURK - ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan ve kısa sürede fark edilen yangına, itfaiye ve orman ekipleri hızla müdahale etti.

Alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçraması ekiplerin zamanında müdahalesiyle önlendi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.