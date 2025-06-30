İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin köklü kuruluşu İETT, Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilen yeni uygulama sayesinde, araçlara yönelik teknik muayene süreçlerini tamamen dijital ortama taşıdı. İETT bünyesinde geliştirilen sistem ile yıllık 100 bin kağıt tasarrufu sağlanacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin köklü kuruluşu İETT, teknolojiyi kurumun tüm işleyişine entegre etmeye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

İETT’nin 10 farklı garajında uluslararası standartlarda kurulan ve aktif olarak hizmet veren Teknik Muayene İstasyonlarında dijitalleşme tamamlandı.

Geliştirilen Dijital Teknik Muayene Sistemi ile tüm kontroller anlık olarak dijital ortamda kaydediliyor; araç kaptanları muayene sürecini canlı olarak izleyebiliyor. Tüm muayene verileri sistem üzerinden arşivlenerek, denetim ve takip süreçlerinde kolaylık sağlanıyor.

100 BİN KAĞIT TASARRUFU

Yeni sistem kapsamında; motor ve frenlerden klima sistemine, yolcu bilgilendirme ekranlarından sinyal lambalarına kadar 16 ana başlıkta ve 170 farklı teknik parametrede değerlendirme yapılıyor. Tüm bu işlemlerin dijital ortamda kayıt altına alınmasıyla birlikte, yıllık ortalama 100 bin sayfa kağıt tasarrufu sağlanarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunuluyor.

Tamamı İETT bünyesinde, herhangi bir dış kaynak ya da ek maliyet olmadan geliştirilen sistem ile yalnızca İETT araçları değil; İstanbul genelinde hizmet veren tüm Özel Halk Otobüslerinin teknik muayeneleri de yılda en az iki kez bu dijital sistem üzerinden gerçekleştirileceği kaydedildi.