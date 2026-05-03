Hürriyetçi Sağlık Sen Genel Başkanı Muhammet Birinci, İzmit İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan hakkında usulsüzlük ve mobbing iddialarını gündeme taşıdı. Sendikanın başvuruları sonrası inceleme süreci başlatıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Hürriyetçi Sağlık Sen Genel Başkanı Muhammet Birinci, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde görev yapan İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Birinci, müdürlükte yaşandığını öne sürdüğü uygulamaların kamu vicdanını zedelediğini ifade etti.

Birinci, Arslan'ın daha önce Kartepe'de görev yaptığı dönemde de benzer iddialarla gündeme geldiğini hatırlatarak, personel üzerinde baskı, mobbing ve keyfi uygulamalar yapıldığını ileri sürdü. Söz konusu süreçte çalışanlar tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Açıklamasında sert ifadeler kullanan Birinci, 'İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü adeta bir kişinin yönetim alanına mı dönüştü?' diyerek üst makamların yaşananlardan haberdar olup olmadığını sorguladı.

Sendika tarafından paylaşılan iddialar arasında, bir sağlık çalışanının yıllık izin hakkının gerekçesiz şekilde engellendiği, bazı personellere ayrıcalık tanındığı ve izin süreçlerinin yetkisiz kişiler üzerinden yürütüldüğü yer aldı. Ayrıca ücretsiz izin başvurularının süresi içinde iletilmediği ve çalışanların mevzuatla tanınan haklarının fiilen engellendiği öne sürüldü.

Birinci, bu durumun artık basit bir idari sorun olmaktan çıktığını belirterek, kamu görevlileri arasında ayrımcılık yapıldığı iddiasının ciddi olduğunu vurguladı. 'Hiçbir kamu yöneticisi makamını baskı aracına dönüştüremez' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hürriyetçi Sağlık Sen'in başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun konuyu Kocaeli Valiliği'ne ilettiği ve yerinde inceleme talep ettiği bildirildi. Ayrıca, 4483 sayılı yasa kapsamında İzmit Kaymakamlığı'na yapılan başvuru sonrası inceleme başlatıldığı öğrenildi.