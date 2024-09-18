Hizmet ihracatı 2023 yılında 56,5 milyar dolar, ithalat ise 41,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmet ithalatında taşımacılık yüzde 44,7 pay ile ilk sırada yer aldı. Hizmet ihracatında ilk sırayı Almanya, ithalatında ise İrlanda aldı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2023 yılına ilişkin Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri'ni yayımladı.

Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine (seyahat hariç) göre, hizmet ihracatı 2022 yılında 47,4 milyar dolar iken 2023 yılında yüzde 19,2 artarak 56,5 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2022 yılında 35,9 milyar dolar iken 2023 yılında yüzde 15,3 artarak 41,4 milyar dolar oldu.

Hizmet ihracatı içerisinde en büyük payı yüzde 68,9 ile taşımacılık hizmetleri aldı

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2022 yılında yüzde 74,2 iken 2023 yılında yüzde 68,9 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin 2022 yılında yüzde 8,4 olan payı 2023'te yüzde 9,8 oldu. Hizmet ihracatında 2023 yılında üçüncü sırada yüzde 7,5 pay ile "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

TAŞIMACILIK HİZMETLERİ İHRACATI 2023 YILINDA 38 MİLYAR 930 MİLYON DOLAR OLDU

Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2022 yılında yapılan ihracat 35 milyar 172 milyon dolar iken 2023'te yüzde 10,7 artışla 38 milyar 930 milyon dolar oldu. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,0 artarak 4 milyar 252 milyon dolar oldu.

HİZMET İTHALATINDA TAŞIMACILIK YÜZDE 44,7 PAY İLE İLK SIRADA YER ALDI

Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2022 yılında yüzde 47,3 iken 2023 yılında yüzde 44,7 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin payı ise 2022 yılında yüzde 18,9 iken 2023'te yüzde 19,0 oldu. Hizmet ithalatındaki payı yüzde 10,3 olan "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü, 2023 yılında da üçüncü sırada yer aldı.

EN FAZLA HİZMET TİCARETİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE YAPILDI

Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında yapılan hizmet ihracatı 21 milyar 860 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 8 milyar 607 milyon dolar oldu. İthalatta 2023 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatın 18 milyar 648 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 4 milyar 903 milyon dolar olduğu görüldü.

Avrupa Birliği ülkeleri 2023 yılında, Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 38,7 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise yüzde 45,0'ı Avrupa Birliği ülkeleri ile yapıldı.

Öte yandan Hizmet ihracatında 2023 yılında toplam ihracatın yüzde 29,3'ü Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 12,4'lük payla ve 6 milyar 987 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada yüzde 10,1'lik payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise yüzde 6,8'lik payla Birleşik Krallık yer aldı.

İthalatta ise 2023 yılında yüzde 8,7'lik payla ve 3 milyar 594 milyon dolarla ilk sırayı İrlanda alırken ikinci sırada 3 milyar 410 milyon dolar ve yüzde 8,2'lik payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise yüzde 8,1'lik pay ve 3 milyar 341 milyon dolarla Almanya yer aldı.