2025 yılı için asgari ücret tahminleri, çalışanlar arasında büyük bir merak ve beklentiyle takip ediliyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücretin Ocak ayında 20 bin TL civarında olabileceğini belirtti. Bu tahmin, asgari ücretlilerin mevcut ekonomik koşullarda umutlarını yeşerten bir beklentinin altında kaldı.BURSA (İGFA) - AYRINTILAR >>> 2024 yılı başında belirlenen asgari ücret, yaşam pahalılığı ve alım gücündeki düşüş nedeniyle birçok çalışan için yeterli gelmedi. Bu durum, Temmuz ayında beklenen ara zam talebine yol açmıştı, ancak ara zam verilmedi. Şimdi gözler 2025 asgari ücret zammına çevrilmiş durumda.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ VE GERÇEKLER

Asgari ücretle çalışanlar, 2025 yılı için tek seferlik bir zam yapılmasını umuyor ve bu zammın en az 25 bin TL olmasını bekliyor. Ancak Özgür Erdursun’un tahmini, bu beklentinin oldukça gerisinde kalıyor. Erdursun, enflasyon hedeflerinin üzerinde gerçekleşmesi durumunda asgari ücretin 20 bin TL civarında olabileceğini belirtti. Bu durum, özellikle ekonomik sıkıntı içinde olan çalışanlar arasında hayal kırıklığına yol açtı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025 asgari ücret zammı, genellikle Aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında kesinleşecek. Bu toplantılarda hükümet, işçi ve işveren sendikaları temsilcileri bir araya gelir ve yeni asgari ücret belirlenir.

“BU TAHMİNLER BİZİ OLDUKÇA ÜZÜYOR”

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Bursa’da asgari ücretli işçi Ceyhun O., “Bu tahminler bizi oldukça üzüyor. Hayat pahalılığı her geçen gün artarken, beklenen zammın bu kadar düşük olması bizi umutsuzluğa sürüklüyor. Daha önce yapılan ara zamların kaldırılması da ayrı bir sorun. Asgari ücretle geçinmek zorlaşırken, devletin bizleri daha iyi desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. 2025’te bu kadar düşük bir artış yapılırsa, yaşam kalitemiz daha da düşecek.” şeklinde konuştu.

2025 asgari ücretinin ne olacağı ve bu konuda yapılacak düzenlemeler, ekonomik durum ve yaşam standartlarını doğrudan etkileyen önemli bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor.