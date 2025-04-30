Hızır 41 Mobil Afet Tırı, Marmara Kariyer Fuarı’nda ziyaretçilere çorba ikramında bulunarak, hem afet hazırlıklarını tanıttı hem de toplum odaklı hizmet anlayışını sergilediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin olası afet durumlarında vatandaşlara hızlı ve etkin bir şekilde hizmet veren projelerinden Hızır 41 Mobil Afet Tırı, Marmara Kariyer Fuarı’nda katılımcılara olası afet hazırlıklarını tanıttı.

Avrupa’nın en büyük kariyer fuarlarından biri olan Marmara Kariyer Fuarı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleşti. 28-29 Nisan tarihlerinde düzenlenen fuar, öğrenciler ve yeni mezunlar tarafından yoğun ilgiyle ziyaret edildi.

SADECE AFET DÖNEMİ İLE SINIRLI DEĞİL

Büyükşehir Belediyesi, fuara katılan öğrencilere Hızır 41 Mobil Afet Tırı ile destek sundu. Antikkapı bünyesinde yer alan mobil araç, fuar alanını ziyaret eden öğrencilere çorba ikramında bulundu. Bu uygulama, Hızır 41’in sunduğu hizmetin sadece afet dönemleriyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda toplumun her kesimine yönelik bir yardım ve dayanışma anlayışını da yansıttığını gösteriyor.

Hızır 41’in bu hizmeti fuar katılımcılarına sıcak bir ikram sunarak, Büyükşehir’in toplum odaklı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor. Hızır 41 sadece afetlere karşı değil, her zaman toplumun yanında yer alan bir hizmet olarak öne çıkıyor.