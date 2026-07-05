Üsküdar Üniversitesi'nden uzmanlar, yaz aylarında artan havuz kullanımına dikkat çekerek can güvenliği ve kimyasal kullanımında yapılacak hataların ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yüzme havuzlarına olan ilgi yükselirken, uzmanlardan havuz güvenliği ve kimyasal kullanımına ilişkin önemli uyarılar geldi.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, ıslak alanlarda artan kullanımın beraberinde ciddi güvenlik riskleri getirdiğini belirterek havuzların düzenli bakım ve kontrolünün hayati önem taşıdığını söyledi.

Uçan, yüzme havuzlarında cankurtaran bulundurulması, uygun derinlik düzenlemeleri, ilk yardım ekipmanlarının hazır olması ve acil durum telefonlarının erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Havuz çevresinde en az 120 cm yüksekliğinde güvenlik bariyerleri bulunması, kaymaz zemin kullanılması ve uyarı levhalarının görünür şekilde yerleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi gerektiğine de dikkat çeken Uçan, kaçak akım rölesi kullanımının zorunlu olduğunu ve düşük voltajlı sistemlerin tercih edilmesinin güvenliği artıracağını belirtti.

KİMYASAL KULLANIMINDA KRİTİK UYARILAR

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğr. Gör. Mustafa Cüneyt Gezen ise havuz kimyasallarının yanlış kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Kimyasalların kesinlikle karıştırılmaması, uygun koşullarda saklanması ve dozaj sonrası en az 30 dakika havuza girilmemesi gerektiğini söyledi. Gezen, klor ve diğer kimyasalların orijinal ambalajında muhafaza edilmesi, çocukların erişemeyeceği kilitli alanlarda saklanması gerektiğini vurgulayarak koruyucu ekipman kullanılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Havuz suyunun pH değerinin 7,2-7,6 aralığında olması gerektiğini belirten Gezen, özellikle şok klorlama sonrası 8-12 saat beklenmeden havuza girilmemesi gerektiğini ve duş alınmasının sağlık açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi. Uzmanlar, yaz döneminde havuz kullanımının artmasıyla birlikte hem fiziksel güvenlik hem de kimyasal hijyen kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını hatırlattı.